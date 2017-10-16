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Главная Лента новостей Владельцы барнаульской «Спички» пытаются расширить участок под строительство гипермаркета

Владельцы барнаульской «Спички» пытаются расширить участок под строительство гипермаркета

17.10.2017 08:31

На 2 ноября в Барнауле назначены публичные слушания, на которых новый собственник Барнаульского сереброплавильного завода представит измененный проект реновации территории. Информация об этом опубликована на официальном сайте горадминистрации. При этом одним из обсуждаемых вопросов станет расширение имеющегося участка по инициативе компании «Матч».

Согласно источнику, ООО «Матч» на днях подало заявление на внесение изменений в проект планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город» и проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:050260, ограниченного улицей Ползунова, проспектом Красноармейским, улицей Мамонтова, проспектом Социалистическим. Как стало известно altapress.ru, новый собственник планирует перенести «красную линию» участка. К территории, на которой расположен памятник архитектуры, планируют добавить участки №№ 97, 14 и 15. При этом участок № 15 находится в частной собственности — на нем расположена заправка «Лукоил», - так же, как и участок № 97. Получив положительное заключение, «Матч» сформирует ровные границы участка, на котором возможно новое строительство.

В городской администрации уточняют, что предложения по обсуждаемым вопросам барнаульцы могут подавать до 1 ноября 2017 года в письменном виде в справочно-информационный сектор по адресу: проспект Строителей, 8 (кабинет 14). Принять участие в проведении публичных слушаний могут жители города не моложе 18 лет. Регистрация желающих состоится 2 ноября 2017 года с 10:00 до 10:45 по месту проведения слушаний при наличии паспорта.

Напомним, в марте собственником Барнаульского сереброплавильного завода стала компания «Матч». Ей владеют сын предпринимателя Нодара Шонии Владислав и племянник основателя сети «Мария-Ра» Александра Ракшина Виталий Денисов. Исторический памятник обошелся «Матчу» в 162,3 млн рублей. Владельцы завода сразу заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом они подчеркивали, что намерены соблюдать и социальные интересы.

Ранее сообщалось о том, что Барнаульский сереброплавильный завод может попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого нужно вначале отреставрировать исторический памятник, по предварительным подсчетам данный этап может обойтись в миллиарды рублей.

Стоит также отметить, что в конце сентября текущего года барнаульские власти открыто признали, что судьба исторического комплекса Сереброплавильного завода находится под угрозой. Главный архитектор города Сергей Боженко даже заявлял, что ожидаемое строительство гипермаркета на территории «Спички» способно уничтожить уникальный памятник.


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Комментарий

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Комментариев 10
не сомневаюсь

17.10.2017 09:25

будут магазины будут стоянки будет коллапс
Гость

17.10.2017 09:30

Что и следовало доказать...
Чучмек

17.10.2017 09:33

Как-то не удивлён...
гость

17.10.2017 09:59

участок № 97 это парк центрального райна ???? Как он стал частным ?
Покупатель

17.10.2017 10:32

Много Лент не бывает! В старой части города качественной торговли маловато!
неравнодушная

17.10.2017 11:12

Все, к чему прикасаются Ракшин и Шония , приобретает вид "чемоданов" Стоило ли передавать культурное наследие в руки
этих бизнесменов, если все изначально знали, что на этих участках появится новый торговый комплекс, один из многих в городе?
Господин губернатор, а как же ваш туркластер? Марию-ра показывать мифическим туристам будете? Итак уже изничтожили все, что можно было показывать. Теперь еще парк отдайте Ракшину и Шония под застройку магазинами и парковками и возите туристов смотреть на эти уродливые новоделы! Да, и не забудьте помойку городскую на Змеиногорский тракт перенести - запахами ведь тоже удивлять и привлекать можно!
Марта

17.10.2017 11:14

Что это за комедия? Если главный архитектор считает, что есть угроза для памятника истории, почему это строительство не запретят?!! Есть у нас власть в городе? Реально, заколебали уже торговые центры. Сколько можно?? Кто там будет что покупать?? Уже у народа столько денег нет, пока все ТЦ в городе обойдешь, без копейки в кармане останешься.
Слава

17.10.2017 12:36

Или отцы нашего города бессильны , либо они в доле ( информация к размышлению)
гость

17.10.2017 12:42

Вот и хорошо, вот и правильно! Больше торговых центров, хороших и разных! Новые рабочие места, налоги в казну и прочие ништяки! И с Горы замечательно смотреться будет! Давайте их исчо!
гость

17.10.2017 21:37

неравнодушная писал(а):
Стоило ли передавать культурное наследие в руки
этих бизнесменов, если все изначально знали, что на этих участках появится новый торговый комплекс, один из многих в городе?

Что упало, то пропало!
Именно поэтому и передали.