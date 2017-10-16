Владельцы барнаульской «Спички» пытаются расширить участок под строительство гипермаркета

На 2 ноября в Барнауле назначены публичные слушания, на которых новый собственник Барнаульского сереброплавильного завода представит измененный проект реновации территории. Информация об этом опубликована на официальном сайте горадминистрации. При этом одним из обсуждаемых вопросов станет расширение имеющегося участка по инициативе компании «Матч».

Согласно источнику, ООО «Матч» на днях подало заявление на внесение изменений в проект планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город» и проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:050260, ограниченного улицей Ползунова, проспектом Красноармейским, улицей Мамонтова, проспектом Социалистическим. Как стало известно altapress.ru, новый собственник планирует перенести «красную линию» участка. К территории, на которой расположен памятник архитектуры, планируют добавить участки №№ 97, 14 и 15. При этом участок № 15 находится в частной собственности — на нем расположена заправка «Лукоил», - так же, как и участок № 97. Получив положительное заключение, «Матч» сформирует ровные границы участка, на котором возможно новое строительство.

В городской администрации уточняют, что предложения по обсуждаемым вопросам барнаульцы могут подавать до 1 ноября 2017 года в письменном виде в справочно-информационный сектор по адресу: проспект Строителей, 8 (кабинет 14). Принять участие в проведении публичных слушаний могут жители города не моложе 18 лет. Регистрация желающих состоится 2 ноября 2017 года с 10:00 до 10:45 по месту проведения слушаний при наличии паспорта.

Напомним, в марте собственником Барнаульского сереброплавильного завода стала компания «Матч». Ей владеют сын предпринимателя Нодара Шонии Владислав и племянник основателя сети «Мария-Ра» Александра Ракшина Виталий Денисов. Исторический памятник обошелся «Матчу» в 162,3 млн рублей. Владельцы завода сразу заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом они подчеркивали, что намерены соблюдать и социальные интересы.

Ранее сообщалось о том, что Барнаульский сереброплавильный завод может попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого нужно вначале отреставрировать исторический памятник, по предварительным подсчетам данный этап может обойтись в миллиарды рублей.

Стоит также отметить, что в конце сентября текущего года барнаульские власти открыто признали, что судьба исторического комплекса Сереброплавильного завода находится под угрозой. Главный архитектор города Сергей Боженко даже заявлял, что ожидаемое строительство гипермаркета на территории «Спички» способно уничтожить уникальный памятник.