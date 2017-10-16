«Бирюса» и телевизор без пульта: «богатства» алтайского экс-депутата Юрия Титова уйдут с молотка

Финансовый управляющий признанного банкротом бывшего депутата Алтайского Заксобрания Юрия Титова объявил торги по продаже имущества должника. С молотка уйдут весьма специфические лоты, составлявшие предметы быта бывшего народного избранника, имя которого в массах ассоциировалось как минимум с зажиточностью. Так, на торги выставлены российский холодильник, комплектующие для компьютера и другая утварь.

Как указано в реестре сведений о банкротстве, финансовый управляющий Владимир Попов с 17 октября принимает заявки на участие в аукционе, на котором разными лотами можно приобрести пакет акций ОАО «Ключевской элеватор» и предметы обихода. Первый и самый крупный лот включает 23 240 обыкновенных и 464 привилегированных акции «Ключевского элеватора» номиналом 2,5 рубля каждая. Стартовая цена реализации установлена в сумме 59,3 тысяч рублей. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», доля г-на Титова в уставном капитале ОАО составляет 72,96 %.

Также из списка можно узнать, что в собственности у Юрия Титова находятся белый однокамерный холодильник «Бирюса» без документов (стартовая цена 995 рублей), телевизор без документов и пульта управления (200 рублей), нерабочий системный блок для компьютера (308 рублей), компьютерный монитор (266 рублей), проводная компьютерная мышь (11 рублей), клавиатура (35 рублей), серо-синий туалетный стол с зеркалом и тремя ящиками (556 рублей), сломанная стиральная машина-автомат (708 рублей), серо-синий платяной шкаф с двумя отсеками и зеркалами в разукомплектованном состоянии (105 рублей) и пуф (51 рубль).

Отметим, что ранее торгов по продаже имущества г-на Титова не объявлялось. Заявки на первый аукцион принимаются до 28 ноября — именно после этой даты станут известны новые счастливые обладатели имущества бывшего депутата.

Напомним, единоросс Юрий Титов и его экс-супруга Наталья, а также возглавляемый ими холдинг «Ключевской элеватор» несколько месяцев назад были признаны банкротами. По решению краевого арбитражного суда имущество четы будет продано с торгов. Ранее предполагалось, что Титовых ждет лишь процедура реструктуризации задолженности, однако она показала, что финансовых возможностей для расчетов с кредиторами у супругов нет.

Судя по декларации депутата Титова за 2015 год, в их совместной с супругой собственности находятся земельный участок в 0,1 га и жилой дом площадью 76 кв. м, доходы составили чуть более 500 тысяч рублей. Финансовый управляющий должников Евгений Ващенко полагал, что за счет реализации имущества семьи Титовых можно будет выручить «несколько сот тысяч рублей». Вдобавок в начале лета стало известно, что в производстве Ключевского районного суда Алтайского края находится заявление Натальи Титовой к уже бывшему, как выяснилось, супругу. Г-жа Титова в судебном порядке намерена решить вопрос о разделе совместно нажитого имущества.

Депутат вдобавок к банкротству был признан виновным в совершении ряда налоговых преступлений. Ущерб бюджетной системе от его махинаций достиг нескольких десятков миллионов рублей. Суд в итоге наказал его штрафом в 400 тысяч рублей, но освободил от наказания, применив акт об амнистии. Таким образом, формально последствий для политической карьеры обвинительный приговор не имел. Однако в выборах г-н Титов не участвовал. Летом 2016 года по требованию Сбербанка арбитраж запретил Юрию Титову выезд из России.

Наконец, в конце августа 2017 года суд признал виновными в растрате бывшего директора АКГУП «Алтайстройзаказчик» Вадима Золотарева, а также его подельника — Юрия Титова. Партнеры составили не соответствовавшие действительности акты и справки с явным завышением объемов, видов и стоимости выполненных работ, которые в действительности на объекте не выполнялись, после чего предоставили указанные документы к оплате. В результате преступных действий федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме 45 млн рублей. В итоге Юрия Титова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), приговорили к четырем годам колонии общего режима. Суд обязал фигурантов возместить нанесенный ущерб в солидарном порядке.