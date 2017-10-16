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Главная Лента новостей Алтайские прокуроры не нашли причин вмешиваться в судьбу голодающих арестантов барнаульских СИЗО

Алтайские прокуроры не нашли причин вмешиваться в судьбу голодающих арестантов барнаульских СИЗО

18.10.2017 10:31

Прокуратура Алтайского края совместно с представителями Общественной наблюдательной комиссии проверила жалобы арестантов барнаульских СИЗО-1 и СИЗО-3, которые за последние недели уже успели провести несколько перформансов и объявили голодовку. Согласно сообщению на сайте надзорного органа, их претензии уже неоднократно исследовались ранее, а на условия содержания они и не жаловались.

Прокуроры и общественники выяснили, что условия содержания арестантов в камерах отвечают предъявленным требованиям. В учреждениях их состояние ежедневно контролируют медики, сейчас состояние здоровья арестантов удовлетворительное.

Представители надзорного органа побеседовали со всеми заключенными, те пояснили, что жалоб на условия содержания в следственных изоляторах у них нет. Причиной объявления голодовки являются претензии к действиям следователей при расследовании их уголовного дела. «Ранее жалобы обвиняемых о допущенных (по их мнению) нарушениях при расследовании уголовного дела неоднократно проверялись различными должностными лицами органов прокуратуры края, о чем заявителям направлялись мотивированные ответы», — говорится в сообщении. Таким образом, нового повода для вмешательства прокуроры не нашли.

Напомним, пять подследственных отказались от приема пищи 25 сентября, еще трое последовали их примеру 3 октября. В письменных объяснениях они указали, что голодовка связана с тем, что следственные органы нарушают их конституционные права, а прокуратура Алтайского края по этому поводу не принимает мер. Позже двое из упомянутых выше голодающих в знак протеста и для привлечения внимания зашили себе рты. Интересно, что согласно ответу УФСИН, «акционисты» не жалуются на условия содержания в СИЗО-1, а их действия никак не повлияли на оперативную обстановку в изоляторе — она остается стабильной. По фактам голодовки и членовредительства материалы подготовлены и направлены в прокуратуру Алтайского края. Таким образом можно констатировать, что подследственные частично добились своих целей.

О случае зашивания рта одним из подследственных сообщалось еще в середине августа с подачи адвокатов. По данным СМИ, этим активистом является некогда влиятельный «вор в законе» Николай Кузьмин, известный в криминальных кругах по прозвищу «Младенец». Тогда УФСИН подтвердило информацию о голодовке, но отрицало акт членовредительства. «Упомянутый в СМИ факт о том, что заключенный под стражу зашил себе рот, не соответствует действительности. Актов членовредительства в последние три месяца в СИЗО-1 не зарегистрировано», — говорилось в заявлении УФСИН.

21 сентября текущего года адвокат Анастасия Бучнева заявила СМИ, что сразу четыре арестанта барнаульского СИЗО якобы пытались покончить жизнь самоубийством — они порезали руки прямо во время судебных заседаний. Как пояснили в управлении, вечером 21 сентября сотрудники конвойной службы ГУ МВД России по Алтайскому краю доставили подследственных в СИЗО-1. При полном обыске и осмотре медработником у них обнаружили порезы кожи на предплечьях, а у одного — и на шее. Перечисленные раны не нанесли мужчинам серьезного вреда, и сейчас их здоровью ничего не угрожает. Заключенные в свою очередь успели написать объяснительные, в которых указали, что увечья нанесли себе осколками от шариковых ручек. Таким образом они решили выразить свое несогласие с предъявляемыми им обвинениями.

Кто стоит за волной протестных акций в следственном изоляторе Барнаула — пока не известно. СМИ не сообщают о похожих выступлениях подследственных в других регионах России.


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Комментарий

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Комментариев 2
СашОК

18.10.2017 10:41

Я, как, противник действующего режима, предлагаю выпустить всех осуждённых на куй и вернуть вна зону моего друга Дадина, с которым я спал посттоянно!
Ольга

18.10.2017 12:35

Сегодня не то что в СИЗО, а по улице страшно ходить даже днём. С тобою может случится что угодно. И самое страшное, что ни прокуратура, ни следственные органы ни когда не защищают Конституционные права граждан, в этом я убедилась лично на личном опыте. А стоят, как я пришла к выводу, только на защите воров и мошенников. И я ни удивлюсь ни грамма, что завтра к любому постучат в дверь, оденут наручники и увезут в неизвестном направлении. Уголовное дело заранее уже будет сфабриковано, и ни когда и ни кто не добьётся правды, так как нами правит мафия, я такого мнения, и этот бардак продолжается с Путинских времён, жить страшно, болеть страшно, а как жить дальше нашим детям и внукам??? Есть ответ у прокуроров и следователей??? Или им слово "Бумеранг" вообще не знакомо???? А Конституцию РФ они вообще даже не читали((())) Вот поэтому так и живём. И что бы быть хоть как - то услышанным, человек идёт на самые крайние меры вынужденно!