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Главная Лента новостей ЦИК России пока не планирует решать судьбу председателя избиркома Алтайского края

ЦИК России пока не планирует решать судьбу председателя избиркома Алтайского края

20.10.2017 09:50

Центральная избирательная комиссия не планирует снимать с поста главу комиссии Алтайского края Ирину Акимову, несмотря на недавнее жесткое заявление одного из зампредов ЦИК. Об отсутствии планов по кадровым перестановкам сообщает ИА «Амител» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В Центризбиркоме прокомментировали недавние высказывания своего зампредседателя Николая Булаева, который подтвердил попадание Ирины Акимовой в некий «шорт-лист» на выбывание. «ЦИК России не планирует проводить какие-либо организационно-кадровые решения в отношении Избирательной комиссии Алтайского края», — приводит издание комментарий пресс-службы.

Напомним, Николай Булаев ранее подтвердил, что глава избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова попала в так называемый шорт-лист «на выбывание». Ситуацию он прокомментировал эксперту по краткосрочному наблюдению движения в защиту прав избирателей «Голос» Василию Вайсенбергу (запись имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»).

Комментируя перспективы Ирины Акимовой, Николай Булаев фактические указал, что из такого шорт-листа один выход – через увольнение. «У нее лично проблемы есть. Есть понимание, что не совсем справились. Но краевая комиссия не была организовывающей комиссией, по большому счету. Все, что касается ТИКов, УИКов, то вы знаете, разборки были, комиссия выезжала. Сейчас мы поставили ее в своеобразный шорт-лист по председателям. Это неудобный шорт-лист, все кто [в нем] был, давно не работают», - заявил г-н Булаев.

За несколько дней до этого г-жа Акимова заявила «Банкфаксу», что г-на Булаева «передернули» и на самом заседании ЦИК 11 октября комментариев по поводу ее будущего он не давал. «Таких выводов, заключений или слов на заседании ЦИК Николай Булаев, к которому я отношусь с большим уважением, не произносил. К тому же мы, как и обычно, участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции, и я лично ничего такого не наблюдала и не слышала. Жаль, что ваши коллеги не перепроверяют информацию, слова Николая Булаева передернули», – эмоционально заявила председатель КИК.


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Комментарий

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Комментариев 6
Виктор

20.10.2017 09:56

Такие люди, как Акимова будут ценными на следующих выборах. Возможно и орден дадут.
гость

20.10.2017 10:17

никто ее не снимет! это один из тех чиновников который очень крепко стоит на своем месте. ее либо увольнять либо поднимать, в крае поднимать уже некуда осталась Москва, но там и своих хватает, так, что не мотайте себе нервы. вопрос с губернатором тоже закрыт, сейчас будут успокаивать народ перед выборами восстановлением аэропорта в Рубцовске, инвестициями в край и так далее...осталось еще китобойное училище в камне на оби открыть.
ЦИКУ

20.10.2017 10:53

Очень жаль
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

20.10.2017 10:55

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Николай Булаев фактические указал, что из такого шорт-листа один выход – через увольнение. «У нее лично проблемы есть. Есть понимание, что не совсем справились. Но краевая комиссия не была организовывающей комиссией, по большому счету. Все, что касается ТИКов, УИКов, то вы знаете, разборки были, комиссия выезжала. Сейчас мы поставили ее в своеобразный шорт-лист по председателям. Это неудобный шорт-лист, все кто [в нем] был, давно не работают», - заявил г-н Булаев....
полагаю в "связке" находится Сашко Карлин и Ирина Акимова.
Раз пока Кремль приостановил ...давай Сашко Карлин будем прощаться, ..
т о поступил и ЦИК РФ в отношении добросовестной ученицы волшебника Чурова по "досрачке".
Вот завалят они президентскую компанию 2018г "досрачкой" или Собчак как - против всех, тогда обоим по ....мешалкой...
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Позор Алтайского края!

20.10.2017 10:55

Денисов тоже казался непотопляемым, сейчас спокойненько будет чалиться в Рубцовске. Акимова на крючке, как и Карлин. Снимут обязательно!Не для того проводили обыски и говорили о списке на вылет! Подождем! Сядут вместе!
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

20.10.2017 12:03

Во всём мире у людей , которые наделены от народа полномочиями есть чувство собственного достоинства , Россия с 90 годов вышла из ограждения СССР тоже считается РОССИЯ цэ ЕВРОПА. Так почему более двадцати пяти лет эти избранные народом , до сих пор не приобрели навыки этого достоинства ? У них наооборот ,где больше корыто , тут же вырастает большое рыльце. И через сколько веков надо приобрести такие навыки? Помнится случай года триназад германский призедент подал в отставку , за то , что взял в долг деньги на поездку на курорт , а пресса прознала про это. А у нас все министры воры, разных уровней , в регионах , муниципалитетах несусветное ворьё и что у всех чувство собственного достоинства ? Помоему мнению у них пробуждается чувство , если счёт в долларах или евро в офшорах , ну вроде с нового 2018года порядочные страны прикроют лавочку и все будем с чувством собственного достоинства. Да здарвствует КОММУНИЗМ !!!!