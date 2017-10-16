ЦИК России пока не планирует решать судьбу председателя избиркома Алтайского края

Центральная избирательная комиссия не планирует снимать с поста главу комиссии Алтайского края Ирину Акимову, несмотря на недавнее жесткое заявление одного из зампредов ЦИК. Об отсутствии планов по кадровым перестановкам сообщает ИА «Амител» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В Центризбиркоме прокомментировали недавние высказывания своего зампредседателя Николая Булаева, который подтвердил попадание Ирины Акимовой в некий «шорт-лист» на выбывание. «ЦИК России не планирует проводить какие-либо организационно-кадровые решения в отношении Избирательной комиссии Алтайского края», — приводит издание комментарий пресс-службы.

Напомним, Николай Булаев ранее подтвердил, что глава избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова попала в так называемый шорт-лист «на выбывание». Ситуацию он прокомментировал эксперту по краткосрочному наблюдению движения в защиту прав избирателей «Голос» Василию Вайсенбергу (запись имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»).

Комментируя перспективы Ирины Акимовой, Николай Булаев фактические указал, что из такого шорт-листа один выход – через увольнение. «У нее лично проблемы есть. Есть понимание, что не совсем справились. Но краевая комиссия не была организовывающей комиссией, по большому счету. Все, что касается ТИКов, УИКов, то вы знаете, разборки были, комиссия выезжала. Сейчас мы поставили ее в своеобразный шорт-лист по председателям. Это неудобный шорт-лист, все кто [в нем] был, давно не работают», - заявил г-н Булаев.

За несколько дней до этого г-жа Акимова заявила «Банкфаксу», что г-на Булаева «передернули» и на самом заседании ЦИК 11 октября комментариев по поводу ее будущего он не давал. «Таких выводов, заключений или слов на заседании ЦИК Николай Булаев, к которому я отношусь с большим уважением, не произносил. К тому же мы, как и обычно, участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции, и я лично ничего такого не наблюдала и не слышала. Жаль, что ваши коллеги не перепроверяют информацию, слова Николая Булаева передернули», – эмоционально заявила председатель КИК.