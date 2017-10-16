Трава у дома: Владимир Вагнер заявил, что заросли бурьяна спасут французский виноград от алтайской зимы

Плантации французского винограда в Алтайском районе полностью готовы к наступлению холодов. Если растения смогут пережить зиму, в следующем году здесь ожидают хороший урожай. Директор компании «Алтайская лоза» Владимир Вагнер заявил, что сейчас поля заполонил бурьян — только так теплолюбивый сорт будет укрыт снегом и не пострадает во время непредсказуемой алтайской зимы. Его слова приводит «Алтапресс».

Как сообщил г-н Вагнер, бурьян, который заполонил посадки и пространство вокруг них, помогает удерживать снег и не дает винограднику вымерзнуть. Со стороны это по-прежнему смотрится уныло и запущено, отмечают корреспонденты издания, побывавшие на месте.

По словам Владимира Вагнера, виноград здесь был собран еще в начале октября. Он не уточняет, каким оказался урожай, но говорит, что весь полученный объем переработан на базе кафедры бродильных производств и НИИ садоводства им. М. А. Лисавенко. Выработанное экспериментальным путем молодое вино г-н Вагнер в очередной раз обещает презентовать на предстоящей выставке «АлтайПродМаркет». Всего будет представлено два вида напитков. «Вы, наверняка, знаете, что в этом году на Алтае с виноградом проблемы. Многие потеряли весь урожай. Произошло это из-за весенних заморозков, которые затронули и наши плантации. Но я надеюсь, что в следующем году ситуация изменится. Сейчас складываются оптимальные условия, чтобы виноград хорошо перенес зиму. Мы смогли добиться максимального количества травы, которая помогает удержать снег на площадках и не позволяет винограднику замерзнуть», — приводит издание слова виноградаря.

Владимир Вагнер может перерабатывать виноград только в рамках эксперимента. Лицензии на промышленное производство и продажу алкогольных напитков у «Алтайской лозы» по-прежнему нет. Но самого виноградаря это не смущает. По его словам, уже в следующем году в Белокурихе планируется открыть мини-цех по выпуску вина. И этот проект никак не связан с тем, что реализует «Курорт Белокуриха». Какие объемы напитков здесь будут производить, он не уточняет, сообщая лишь, что все эти вопросы прорабатываются с неким инвестором из Новосибирска. «Я уверен, что рано или поздно вино будет выведено из разряда алкогольных напитков, и виноделие будет жить по другим законам. К этому моменту я буду в первых рядах, уже имея обширные плантации винограда», — заявил г-н Вагнер. Отметим, что подобные заявления он делает регулярно уже несколько лет.

Напомним, в начале лета тема виноделия на Алтае бурно обсуждалась в СМИ, в соцсетях и даже на площадках Петербургского экономического форума. Причем мнения прозвучали полярные: побывавшие на площадке в Алтайском районе журналисты были неприятно удивлены тому, что лоза заросла сорняками, а обсуждаемый много лет проект так и не «выстрелил». Власти пытались скрасить картину, утверждая, что проект пусть и со сложностями, но развивается, и хоронить его рано. Идеолог и инициатор проекта виноделия из французского винограда Владимир Вагнер 15 июня провел пресс-конференцию, на которой заявил, что «припрятал» большую часть оборудования для промпроизводства в надежном месте и готов вновь начать разливать вино за сутки.

«Промышленный» французский виноград в Алтайском крае впервые появился в 2009 году, на следующий сезон инициатор проекта Владимир Вагнер расширил площади, в итоге получив первое вино, к удивлению французской стороны. В последующие годы оно если и производилось, то небольшими партиями, которые отправляли на выставки и презентовали высоким гостям из других регионов. Хотя по урожайности годы были весьма неплохи, на Алтае появились сорта «гаме», «маршал фош», «миньо», «мускат оттонель», «пино нуар», «шардоне».

Г-н Вагнер уверял, что планирует производить до 50 тысяч бутылок красного и белого вина. В крае также рассчитывали наладить производство виноградных джемов и соков. Сроки пуска промышленного производства постоянно переносятся с 2013 года, примерно с того же времени от информационной поддержки практически отказались власти региона. В 2016 году часть урожая ушла под снег и, несмотря на уверения г-на Вагнера об особой технологии производства «ледяного вина», в это мало кто поверил.