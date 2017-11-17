Вырвать с мясом: недвижимость экс-владельца обанкроченного алтайского свинокомплекса выставили на торги

Конкурсный управляющий бывшего владельца ООО «Альтаир-Агро» Сергея Ножкина Андрей Колотилов объявил аукцион по продаже недвижимости, сообщает «Интерфакс Сибирь». Как следует из материалов Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на торги выставили земельный участок и двухэтажный дом в пригороде Барнаула.

По данным аукционной документации, выставленный на продажу дом имеет общую площадь 423,8 кв. м, а земельный участок - 1696 кв. м, и продаются они единым лотом. Имущество расположено в микрорайоне «Фирсова слобода». Стартовая цена недвижимости составляет 17,78 млн рублей. Желающие принять участие в торгах могут подавать заявки с 20 ноября вплоть до 22 декабря 2017 года. Аукцион назначен на 23 декабря.

Как сообщалось ранее, Сергея Ножкина признали банкротом в марте текущего года. В отношении него ввели процедуру реализации имущества. Кроме того, все подконтрольные ему компании также были признаны банкротами. ООО «Альтаир-Агро» приняло решение самоликвидироваться 29 апреля 2016 года, о чем внесло данные в ЕГРЮЛ. Аналогичное решение приняла и «Мясная карта» (владела сетью одноименных магазинов, входила в агрокомплекс «Альтаир-Агро»). Ликвидатором в обоих случаях был утвержден единственный собственник — Сергей Ножкин.

Напомним, конкурсное производство в ООО «Альтаир-Агро» ввели в июне 2016 года. Иск о банкротстве компании подала ПСК «Синергия» (Барнаул), которой «Альтаир-Агро» задолжала 794,8 тысяч рублей. Всего же на момент введения конкурсного производства задолженность «Альтаир-Агро» перед кредиторами превысила 2,7 млрд рублей. В марте 2017 года имущественный комплекс предприятия приобрела омская группа «Руском» за 596,9 млн рублей. Новый владелец намеревался инвестировать 400 млн рублей в завершение строительства свинокомплекса и значительно нарастить производство свинины уже к 2019 году.

Добавим, что на грани банкротства находится еще один крупнейший алтайский свинокомплекс «Алтаймясопром». О сложной ситуации на предприятии стало известно еще летом 2017 года, когда владельцы свинокомплекса пытались договориться с кредитором – «Внешэкономбанком» (ВЭБ) – о реструктуризации задолженности. В начале ноября Арбитражный суд Алтайского края включил ВЭБ в реестр требований кредиторов «Алтаймясопрома» с суммой в 9,8 млрд рублей. А несколькими днями ранее около 100 работников компании объявили забастовку и не вышли на работу. Причиной они назвали долги по зарплате, которую не платят уже три месяца. По факту забастовки СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку.