×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Новое падение в барнаульской «Галактике»

17 |
Есть мнение
«Прогресс в медицине рождает все больше жалоб»: корифеи алтайской медицины об уголовных делах врачей
74
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

287

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Назад в СССР: Бийский драмтеатр представил трогательную мелодраму
О поддержке Ксении Собчак на выборах президента заявили более 160 жителей Алтайского края
Прогноз погоды на 20.11.17


Резонанс
Темы недели
Вечный кандидат: бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев отрекся от участия в выборах президента
17
Коммунисты Бийска усомнились в резонности «подкормки» бизнеса через инкубатор
55
В блогах
Александр Деринг

17.11.2017

Александр Деринг

архитектор

Я бы хотел разбить территорию нашего города...

22
Владислав Вакаев

16.11.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Позвонили вчера однопартийцы из Омской области с вопросом...

23
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

23
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Вырвать с мясом: недвижимость экс-владельца обанкроченного алтайского свинокомплекса выставили на торги

Вырвать с мясом: недвижимость экс-владельца обанкроченного алтайского свинокомплекса выставили на торги

20.11.2017 12:54

Конкурсный управляющий бывшего владельца ООО «Альтаир-Агро» Сергея Ножкина Андрей Колотилов объявил аукцион по продаже недвижимости, сообщает «Интерфакс Сибирь». Как следует из материалов Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на торги выставили земельный участок и двухэтажный дом в пригороде Барнаула.

По данным аукционной документации, выставленный на продажу дом имеет общую площадь 423,8 кв. м, а земельный участок - 1696 кв. м, и продаются они единым лотом. Имущество расположено в микрорайоне «Фирсова слобода». Стартовая цена недвижимости составляет 17,78 млн рублей. Желающие принять участие в торгах могут подавать заявки с 20 ноября вплоть до 22 декабря 2017 года. Аукцион назначен на 23 декабря.

Как сообщалось ранее, Сергея Ножкина признали банкротом в марте текущего года. В отношении него ввели процедуру реализации имущества. Кроме того, все подконтрольные ему компании также были признаны банкротами. ООО «Альтаир-Агро» приняло решение самоликвидироваться 29 апреля 2016 года, о чем внесло данные в ЕГРЮЛ. Аналогичное решение приняла и «Мясная карта» (владела сетью одноименных магазинов, входила в агрокомплекс «Альтаир-Агро»). Ликвидатором в обоих случаях был утвержден единственный собственник — Сергей Ножкин.

Напомним, конкурсное производство в ООО «Альтаир-Агро» ввели в июне 2016 года. Иск о банкротстве компании подала ПСК «Синергия» (Барнаул), которой «Альтаир-Агро» задолжала 794,8 тысяч рублей. Всего же на момент введения конкурсного производства задолженность «Альтаир-Агро» перед кредиторами превысила 2,7 млрд рублей. В марте 2017 года имущественный комплекс предприятия приобрела омская группа «Руском» за 596,9 млн рублей. Новый владелец намеревался инвестировать 400 млн рублей в завершение строительства свинокомплекса и значительно нарастить производство свинины уже к 2019 году.

Добавим, что на грани банкротства находится еще один крупнейший алтайский свинокомплекс «Алтаймясопром». О сложной ситуации на предприятии стало известно еще летом 2017 года, когда владельцы свинокомплекса пытались договориться с кредитором – «Внешэкономбанком» (ВЭБ) – о реструктуризации задолженности. В начале ноября Арбитражный суд Алтайского края включил ВЭБ в реестр требований кредиторов «Алтаймясопрома» с суммой в 9,8 млрд рублей. А несколькими днями ранее около 100 работников компании объявили забастовку и не вышли на работу. Причиной они назвали долги по зарплате, которую не платят уже три месяца. По факту забастовки СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку.


Другие новости по этой теме:

 Полный фарш: юрлицо гигантского алтайского свинокомплекса продают за 2,2 млн рублей
 Обанкроченный алтайский свинокомплекс возродят за счет омского поголовья
 Последняя гильотина: имущество владельца обанкроченного алтайского свинокомплекса выставили на торги
 На пятачке: следователи начали проверку из-за забастовки работников проблемного «Алтаймясопрома»
 Свин в конце тоннеля: крупный госбанк «примкнул» к банкротству «Алтаймясопрома» с астрономической суммой
 Расколбас: «Внешэкономбанк» «дозрел» до иска о банкротстве «Алтаймясопрома»
 Свиной передел: «Барнаульский пищевик» выложил за активы «мясного банкрота» 600 млн рублей

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0