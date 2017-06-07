Без вариантов: главу Алтайского педуниверситета оставили в ректорате еще на пять лет

Ирина Лазаренко принимает поздравления после победы

Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко, как и ожидалось, продлила свой мандат на ближайшие пять лет, до 2022 года. В ходе выборов, прошедших 9 июня, она опередила своего единственного конкурента, проректора по учебной работе педуниверситета Аркадия Контева, более чем на 70 голосов.

9 июня в Алтайском государственном педагогическом университете прошли выборы ректора. На должность претендовали двое. Еще один кандидат, утвержденный Ученым советом вуза, декан филфака АлтГПУ Константин Бринев, впоследствии не был допущен до выборов аттестационной комиссией Минобрнауки.

В список делегатов на конференцию по выборам ректора было выдвинуто 183 человека от подразделений вуза. В итоге за Ирину Лазаренко отдали свои голоса 121 делегат, 47 человек поддержали Аркадия Контева, еще 14 бюллетеней оказались испорченными.

Между тем на старте кампании по выборам ректора документы подали шесть человек, однако половина из них оказалась за бортом решением Ученого совета. В «стоп-лист» угодили секретарь бюро алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев, завкафедрой технологических дисциплин АлтГПУ Александр Овчаров, а также завкафедрой математического анализа и прикладной математики педуниверситета Григорий Пышнограй.

Напомним, в прошлый раз Ирина Лазаренко добилась победы с большим трудом. В 2012 году, когда она впервые заняла должность ректора, перевес в пользу г-жи Лазаренко составил лишь 12 голосов: 81 против 69. Она одолела в ту пору первого проректора АлтГПУ Сергея Каракозова. Возраст нынешнего ректора позволяет занимать кресло главы вуза два полных срока.

Отметим, что за минувшую пятилетку Ирине Лазаренко удалось вернуть вузу статус «университета», избавившись от менее звучного наименования - «академия». В то же время АлтГПУ за эти годы едва не потерял кафедру французского языка. Напомним, в 2014 году на некоторое время в академии было закрыто данное подразделение. Однако затем кафедру все же восстановили в связи с рекомендацией губернатора Александра Карлина. Однако в вузе студентам по-прежнему стали преподавать французский язык лишь в качестве второго и третьего иностранного. Для того же, чтобы преподавать его как первый иностранный, у АлтГПУ не хватало абитуриентов. В аналогичной ситуации, близкой к критической, находится и немецкий язык. Так, одноименная кафедра АлтГПУ год от года выпускает все меньше специалистов. При сохранении существующей динамики возможно закрытие этого направления подготовки.

Добавим, в апреле 2017 года вуз не смог воспользоваться поддержкой правительства Алтайского края и выиграть в конкурсе опорных вузов.