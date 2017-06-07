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Главная Лента новостей Без вариантов: главу Алтайского педуниверситета оставили в ректорате еще на пять лет

Без вариантов: главу Алтайского педуниверситета оставили в ректорате еще на пять лет

13.06.2017 08:31

Ирина Лазаренко принимает поздравления после победы
Ирина Лазаренко принимает поздравления после победы

Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко, как и ожидалось, продлила свой мандат на ближайшие пять лет, до 2022 года. В ходе выборов, прошедших 9 июня, она опередила своего единственного конкурента, проректора по учебной работе педуниверситета Аркадия Контева, более чем на 70 голосов.

9 июня в Алтайском государственном педагогическом университете прошли выборы ректора. На должность претендовали двое. Еще один кандидат, утвержденный Ученым советом вуза, декан филфака АлтГПУ Константин Бринев, впоследствии не был допущен до выборов аттестационной комиссией Минобрнауки.

В список делегатов на конференцию по выборам ректора было выдвинуто 183 человека от подразделений вуза. В итоге за Ирину Лазаренко отдали свои голоса 121 делегат, 47 человек поддержали Аркадия Контева, еще 14 бюллетеней оказались испорченными.

Между тем на старте кампании по выборам ректора документы подали шесть человек, однако половина из них оказалась за бортом решением Ученого совета. В «стоп-лист» угодили секретарь бюро алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев, завкафедрой технологических дисциплин АлтГПУ Александр Овчаров, а также завкафедрой математического анализа и прикладной математики педуниверситета Григорий Пышнограй.

Напомним, в прошлый раз Ирина Лазаренко добилась победы с большим трудом. В 2012 году, когда она впервые заняла должность ректора, перевес в пользу г-жи Лазаренко составил лишь 12 голосов: 81 против 69. Она одолела в ту пору первого проректора АлтГПУ Сергея Каракозова. Возраст нынешнего ректора позволяет занимать кресло главы вуза два полных срока.

Отметим, что за минувшую пятилетку Ирине Лазаренко удалось вернуть вузу статус «университета», избавившись от менее звучного наименования - «академия». В то же время АлтГПУ за эти годы едва не потерял кафедру французского языка. Напомним, в 2014 году на некоторое время в академии было закрыто данное подразделение. Однако затем кафедру все же восстановили в связи с рекомендацией губернатора Александра Карлина. Однако в вузе студентам по-прежнему стали преподавать французский язык лишь в качестве второго и третьего иностранного. Для того же, чтобы преподавать его как первый иностранный, у АлтГПУ не хватало абитуриентов. В аналогичной ситуации, близкой к критической, находится и немецкий язык. Так, одноименная кафедра АлтГПУ год от года выпускает все меньше специалистов. При сохранении существующей динамики возможно закрытие этого направления подготовки.

Добавим, в апреле 2017 года вуз не смог воспользоваться поддержкой правительства Алтайского края и выиграть в конкурсе опорных вузов.

Фото: altspu.ru

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Комментарий

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Комментариев 9
Суслик

13.06.2017 09:04

ВСЕМ было ясно, что Бринев и Контев - спойлеры для г-жи Лазаренко, которую пушкой не вышибишь из ректорского кресла. Теперь все ее делишки с главбухом остались без разбора. А надо бы проверить давно! А вуз между тем угасает.
ury

13.06.2017 09:19

Теперь "университет" - это все лишь назнвание, раньше до 2014 года статус Университет был самым высоким, но после выхода нового закона такой градации нет, поэтому для получения названия университет не нужно соответствовать какиим-то высоким требованиям
Филодокс

13.06.2017 09:19

Суслик писал(а):
вуз между тем угасает

А что не угасает на этой бренной земле? Всему свое время и свой срок - нет ничего вечного, даже "кресло ректора" есть преходящая фигура бытия...
Филодокс

13.06.2017 09:24

производное от Дихлофос ?
И.О.

13.06.2017 10:48

А в чем "достижения" И.Р. Лазаренко как ректора? Состояние нашего вуза зависит только от цифр приема, спускаемых из Москвы. Контекст же таков, что эти цифры неуклонно сокращаются. И вот когда они станут маленькими до позора, наш вуз закроют или сольют с АГУ. Все попытки ИРЛ что-то сделать конструктивное напоминают примитивные PR ходы. Как это было с опорным вузом. В итоге мы стали лишь фоном, забутовкой для победы АГУ. Увы, быть вузом второго сорта, это судьба АГПУ при Лазаренко. Как жаль!
Гугл от Хаттабыча

13.06.2017 10:50

Филодокс писал(а):
от Дихлофос

"поройся во мне, о Волька, любитель бытовой химии..."
Хотаббу

13.06.2017 13:08

Сразу видно выпускника педа ...ума нет - иди в пед ! Здоровья нет - иди в мед ...
Педик

13.06.2017 13:23

КАк был пед лохотроном так и остался. И ничего там не изменится к лучшему.
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