Александр Бастрыкин затребовал дело Оксаны Ткаченко, осужденной в Барнауле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить законность принятых решений по уголовному делу жительницы Барнаула Оксаны Ткаченко. 29 июня суд второй инстанции оставил в силе первоначальный вердикт, признав мать двоих детей виновной в покушении на убийство.

В связи с многочисленными обращениями граждан и общественным резонансом Александр Бастрыкин поручил Главному управлению процессуального контроля СКР запросить из следкома по Алтайскому краю материалы, касающиеся расследования уголовного дела в отношении 33-летней Оксаны Ткаченко. Действия г-жи Ткаченко следствием, а затем и судом были квалифицированы как покушение на убийство. После оглашения приговора суда в СМИ появились многочисленные сообщения о несправедливом и суровом наказании женщине, а также о возможно допущенных нарушениях в ходе предварительного следствия. Причем в публикациях отмечается, что женщина стреляла из травматического пистолета в бывшего мужа, пытаясь защитить себя и своего ребенка. В связи с этим центральный аппарат СКР проанализирует все обстоятельства уголовного дела, а также проверит полноту, объективность и законность процессуальных решений при установлении квалификации содеянного.

Любопытно, что ведомство Александра Бастрыкина вмешалось в резонансное дело уже после того, как свое решение огласил суд второй инстанции. При этом отчего-то не стала проявлять инициативу прокуратура, которая по закону в качестве надзорного ведомства имеет на это полное право.

Как уже сообщалось, 29 июня Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу 33-летней Оксаны Ткаченко, которую первая инстанция приговорила почти к семи годам колонии-поселения за покушение на убийство бывшего супруга и заведомо ложный донос. Приговор женщине в целом оставлен без изменений, однако изменился список статей, по которым г-жу Ткаченко признали виновной. Из окончательного вердикта суд исключил ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Благодаря этому на восемь месяцев уменьшился срок наказания — до шести лет лишения свободы. При этом г-жа Ткаченко по-прежнему обязана выплатить бывшему мужу 400 тысяч рублей компенсации за причиненный вред здоровью.

Сразу после вынесения первого приговора Индустриальным районным судом на портале сhange.org появилась петиция в защиту Оксаны Ткаченко. В ее поддержку в Барнауле даже прошел пикет, оказавшийся, правда, вопреки ожиданиям организаторов, довольно малочисленным. Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил взять на особый контроль судьбу двоих малолетних детей осужденной.