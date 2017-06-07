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Главная Лента новостей Александр Бастрыкин затребовал дело Оксаны Ткаченко, осужденной в Барнауле

Александр Бастрыкин затребовал дело Оксаны Ткаченко, осужденной в Барнауле

03.07.2017 08:32

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить законность принятых решений по уголовному делу жительницы Барнаула Оксаны Ткаченко. 29 июня суд второй инстанции оставил в силе первоначальный вердикт, признав мать двоих детей виновной в покушении на убийство.

В связи с многочисленными обращениями граждан и общественным резонансом Александр Бастрыкин поручил Главному управлению процессуального контроля СКР запросить из следкома по Алтайскому краю материалы, касающиеся расследования уголовного дела в отношении 33-летней Оксаны Ткаченко. Действия г-жи Ткаченко следствием, а затем и судом были квалифицированы как покушение на убийство. После оглашения приговора суда в СМИ появились многочисленные сообщения о несправедливом и суровом наказании женщине, а также о возможно допущенных нарушениях в ходе предварительного следствия. Причем в публикациях отмечается, что женщина стреляла из травматического пистолета в бывшего мужа, пытаясь защитить себя и своего ребенка. В связи с этим центральный аппарат СКР проанализирует все обстоятельства уголовного дела, а также проверит полноту, объективность и законность процессуальных решений при установлении квалификации содеянного.

Любопытно, что ведомство Александра Бастрыкина вмешалось в резонансное дело уже после того, как свое решение огласил суд второй инстанции. При этом отчего-то не стала проявлять инициативу прокуратура, которая по закону в качестве надзорного ведомства имеет на это полное право.

Как уже сообщалось, 29 июня Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу 33-летней Оксаны Ткаченко, которую первая инстанция приговорила почти к семи годам колонии-поселения за покушение на убийство бывшего супруга и заведомо ложный донос. Приговор женщине в целом оставлен без изменений, однако изменился список статей, по которым г-жу Ткаченко признали виновной. Из окончательного вердикта суд исключил ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Благодаря этому на восемь месяцев уменьшился срок наказания — до шести лет лишения свободы. При этом г-жа Ткаченко по-прежнему обязана выплатить бывшему мужу 400 тысяч рублей компенсации за причиненный вред здоровью.

Сразу после вынесения первого приговора Индустриальным районным судом на портале сhange.org появилась петиция в защиту Оксаны Ткаченко. В ее поддержку в Барнауле даже прошел пикет, оказавшийся, правда, вопреки ожиданиям организаторов, довольно малочисленным. Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил взять на особый контроль судьбу двоих малолетних детей осужденной.

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Комментарий

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Комментариев 9
диана шурыгина

03.07.2017 09:51

сиди уж овца спокойно, старая ты уже и промежностью не получается мужиков тем более суд дурачить. надо было жить семьей, не трепать мужику нервы и благодарной быть за то что из подстригалок в люди вытащили. вон смотришь на всех этих "бьюти-мастеров" - стоят унылые у дверей салона с бычком в зубах, а тут такое привалило и этой тупице не хватило ума сохранить все свалившееся на голову
Славгородец

03.07.2017 10:39

Прокуратура отдыхает ! Особенно наша славгородская. А по слухам Я.Е.Хорошев вообще по всем резонансным жалобам , заявленииям даёт указание , что бы не выносили сор из избы . Пусть все преступления умрут в крае. А то как же урежут денюжку , а то и могут попросить освободить кресло.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

03.07.2017 11:09

Прокуратура Славгорода за последние 5 лет нарушений не обнаружила этим всё сказано Так мы и работаем всё Хорошо Прекрасная Маркиза
А я с Дианой соглашусь

03.07.2017 11:43

33 года , двое детей и чего интрижки закатывать . Вышла добровольно замуж и что ? Большего захотела любой ценой . Гордись - за что боролась на то и напоролась . Овладела лишь одним искусством - ноги раздвигать так и нечего из себя Турандот строить . Посидишь лет пяток , глядишь поумнеешь . А то резонансное дело ...у базарных бабок всегда так
Трезвый взгляд

03.07.2017 14:05

Вот эта информация уже не так тенденциозно составлена, как предыдущие. Растете...
А так мы эту историю уже обсуждали и лично я пришел к выводу, что следствие действовало правильно, и суд вынес справедливое решение.
кошка

03.07.2017 15:43

CК собрался приговор суда что ли проверять????? ничего не попутали?
Ирина

03.07.2017 18:10

Какие же злые комментарии, то что она с ним жить не хотела это ее решение, а зачем 2 детей сиротами оставлять и садить ее
Ирине

03.07.2017 19:18

То есть попыталась мужика убить - и ладно? Онажемать?
Какой с него мужик?

04.07.2017 00:07

Ирине писал(а):
То есть попыталась мужика убить - и ладно? Онажемать?
Тварььь кончеенная, старый вонючий и пузатый маразматик, по иному не представляю. И хватило ума обратиться в суд? И это любящий муж или? Просто мудачок со связями, решил покуражиться, наказать по злобе супружницу, а девчонка не промах оказалась, мало, и жалко что сидит зря!? Таких тварей надо сразу убивать неродившимися.... И нечего заступаться. МОЛОДЕЦ ОКСАНА! РЕСПЕКТ! Может другие подумают над семейным насилием???