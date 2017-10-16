Депутат Бессарабов «похлопотал» за Алтай в кабинете у федерального министра

Даниил Бессарабов о чем-то увлеченно рассказывает министру

Алтайский думец Даниил Бессарабов примерил на себя роль лоббиста интересов Алтайского края на федеральном уровне. Народный избранник попал на прием к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, добившись, если верить его посту на Facebook, определенных результатов.

13 октября Даниил Бессарабов встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Правда, рассказать о визите к министру думец решился только спустя два дня, прикрепив в качестве доказательства к своей публикации в Сети фотографию из министерского кабинета. «Она очень по-доброму относится к Алтайскому краю. Попросил помощи региону в решении трех вопросов: развития службы санитарной авиации, обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи, а также выделения средств для строительства Краевого противотуберкулезного диспансера», - кратко обозначил цели аудиенции парламентарий.

На сегодняшний день в регионе служба «скорой медпомощи» представлена тремя основными станциями, которые находятся в Барнауле, Бийске и Рубцовске, а также 53 отделениями, сформированными в центральных районных и городских больницах. Парк автомобилей «скорой помощи» - 359 машин, замены требуют 186 автомобилей, сформулировал первую проблему г-н Бессарабов. В 2013-2014 годах за счет средств краевого бюджета удалось заменить 15 % автопарка. На эти цели было направлено 78 млн рублей. В 2016 году за счет средств федерального бюджета в регион поступило еще 40 машин, в этом году придет еще 11 новых автомобилей по федеральной программе.

«В связи с тем, что число автомобилей со сроком эксплуатации более пяти лет в регионе – 38,7 %, а также требуют замены все автомобили класса «А», я попросил министра здравоохранения рассмотреть вопрос о выделении дополнительного числа автомобилей для Алтайского края», - сообщил своим подписчикам в соцсети депутат. О каком количестве карет «скорой» может идти речь, Даниил Бессарабов уточнять не стал.

Далее разговор с министром свернул к проблемам санитарной авиации. В ближайшее время для работы в краевом центре медицины катастроф в Алтайский край поступит вертолет МИ-8 МТВ. Для обеспечения работы программы санитарной авиации в данный момент размер софинансирования из федерального бюджета составляет 78 %. «Я просил Веронику Игоревну учесть дотационность нашего региона и увеличить размер софинансирования до 93 %», - с гордостью поведал думец.

Кроме того, Даниил Бессарабов заявил, что не мог пройти мимо темы продолжения строительства в Алтайском крае краевого противотуберкулезного диспансера. Объект возводится с 2011 года. Готовность первого пускового комплекса на сегодняшний день составляет 60 %, но в региональном бюджете недостаточно средств для завершения строительства. В министерство здравоохранения была отправлена заявка на 480 млн рублей для включения этого объекта в проект федерального бюджета на 2018 и 2019-2020 годы. «Я просил министра здравоохранения оказать содействие в выделении средств Алтайскому краю на завершение реконструкции диспансера и оснащение его медицинским оборудованием», - подытожил г-н Бессарабов. О реакции Вероники Скворцовой на просьбы рядового депутата российского парламента пока неизвестно.

Напомним, полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло еще в августе пообещал похлопотать перед «федералами», чтобы краю выделили дополнительные средства на обустройство многострадального тубдиспансера. Также эту тему неоднократно поднимал и губернатор Александр Карлин. В частности во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в апреле текущего года глава региона попросил федеральный центр подумать над софинансированием «медицинского долгостроя».

Фото: профиль в Facebook Даниила Бессарабова