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Главная Лента новостей Депутат Бессарабов «похлопотал» за Алтай в кабинете у федерального министра

Депутат Бессарабов «похлопотал» за Алтай в кабинете у федерального министра

16.10.2017 15:30

Даниил Бессарабов о чем-то увлеченно рассказывает министру
Даниил Бессарабов о чем-то увлеченно рассказывает министру

Алтайский думец Даниил Бессарабов примерил на себя роль лоббиста интересов Алтайского края на федеральном уровне. Народный избранник попал на прием к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, добившись, если верить его посту на Facebook, определенных результатов.

13 октября Даниил Бессарабов встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Правда, рассказать о визите к министру думец решился только спустя два дня, прикрепив в качестве доказательства к своей публикации в Сети фотографию из министерского кабинета. «Она очень по-доброму относится к Алтайскому краю. Попросил помощи региону в решении трех вопросов: развития службы санитарной авиации, обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи, а также выделения средств для строительства Краевого противотуберкулезного диспансера», - кратко обозначил цели аудиенции парламентарий.

На сегодняшний день в регионе служба «скорой медпомощи» представлена тремя основными станциями, которые находятся в Барнауле, Бийске и Рубцовске, а также 53 отделениями, сформированными в центральных районных и городских больницах. Парк автомобилей «скорой помощи» - 359 машин, замены требуют 186 автомобилей, сформулировал первую проблему г-н Бессарабов. В 2013-2014 годах за счет средств краевого бюджета удалось заменить 15 % автопарка. На эти цели было направлено 78 млн рублей. В 2016 году за счет средств федерального бюджета в регион поступило еще 40 машин, в этом году придет еще 11 новых автомобилей по федеральной программе.

«В связи с тем, что число автомобилей со сроком эксплуатации более пяти лет в регионе – 38,7 %, а также требуют замены все автомобили класса «А», я попросил министра здравоохранения рассмотреть вопрос о выделении дополнительного числа автомобилей для Алтайского края», - сообщил своим подписчикам в соцсети депутат. О каком количестве карет «скорой» может идти речь, Даниил Бессарабов уточнять не стал.

Далее разговор с министром свернул к проблемам санитарной авиации. В ближайшее время для работы в краевом центре медицины катастроф в Алтайский край поступит вертолет МИ-8 МТВ. Для обеспечения работы программы санитарной авиации в данный момент размер софинансирования из федерального бюджета составляет 78 %. «Я просил Веронику Игоревну учесть дотационность нашего региона и увеличить размер софинансирования до 93 %», - с гордостью поведал думец.

Кроме того, Даниил Бессарабов заявил, что не мог пройти мимо темы продолжения строительства в Алтайском крае краевого противотуберкулезного диспансера. Объект возводится с 2011 года. Готовность первого пускового комплекса на сегодняшний день составляет 60 %, но в региональном бюджете недостаточно средств для завершения строительства. В министерство здравоохранения была отправлена заявка на 480 млн рублей для включения этого объекта в проект федерального бюджета на 2018 и 2019-2020 годы. «Я просил министра здравоохранения оказать содействие в выделении средств Алтайскому краю на завершение реконструкции диспансера и оснащение его медицинским оборудованием», - подытожил г-н Бессарабов. О реакции Вероники Скворцовой на просьбы рядового депутата российского парламента пока неизвестно.

Напомним, полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло еще в августе пообещал похлопотать перед «федералами», чтобы краю выделили дополнительные средства на обустройство многострадального тубдиспансера. Также эту тему неоднократно поднимал и губернатор Александр Карлин. В частности во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в апреле текущего года глава региона попросил федеральный центр подумать над софинансированием «медицинского долгостроя».

Фото: профиль в Facebook Даниила Бессарабова

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Комментарий

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Комментариев 36
Зюзя

16.10.2017 15:42

По улице Молодежной уже проехал....лишь бы не был тотже результат!!!
Гость

16.10.2017 15:42

Ну и парочка; еврей and санитарочка...
Гражданин

16.10.2017 15:45

Почему не хватает бюджетных денег края ,на здравоохранение? Почему растут тарифы ЖКХ в крае? Ответ прост: 1. Учредителем Сибирской генерирующей компании является кипрская фирма,выше тарифы,больше прибыль- больше дивиденды собственников кипрской компании.2. По непроверенной информации учредители возглавляют администрацию края,а главный бухгалтер Снесарь. Поэтому и растут тарифы,поэтому и не хватает денег на здравоохранение края,зато Бессараб пытается чужие наработки выдать за свою,незря Карлин его кресный отец
А кто встречу с министром

16.10.2017 15:48

организовал? Папа Данила или А.Б.Карлин. Сам то он такое не потянет.
Гость

16.10.2017 15:50

"Гражданину" 15:45
Бред не несите пожалуйста. На самом деле там все проще и куда более серьёзней . Ближайшие 5 лет покажут...
Бубубу

16.10.2017 15:50

Просто деньги как-то надо отбивать, вот и пошёл к министру - создать видимость своей работы. А таких ходоков каждый день по стопятьсот, только это ничего не решает. Пустая трата времени.
Олег

16.10.2017 15:54

Читая такие новости испытываю гордость за наших избранников, которые не просто так в Москве штаны протирают, а делают реальные дела во благо своего края, потом и кровью выбивая каждую копейку из федерального бюджета!
Олегу

16.10.2017 15:59

не берегут себя.... совсем не берегут...на приемы ходят...простые к врачам они к министрам
поэтому

16.10.2017 16:01

диабетикам лекарств в крае не хватает?
kst_1980

16.10.2017 16:01

Елыкомов тоже вещал, что он деньги "выбил" из федерального бюджета для завершения строительства крайтубдиспансера, но воз и ныне там.
гость

16.10.2017 16:08

Зато дружно отказались принимать повышенные ставки НДФЛ для богатых людей, в т.ч. и для себя любимых.
Верка Соколова

16.10.2017 16:18

А зачем им деньги давать? Всё равно разворуют.
гость

16.10.2017 16:32

Эт че - у нас щас аж три депутата будут наперегонки пиариться на тубдиспансере?! А мне вот после случая с Марьяновым втройне хочется, чтоб до их, депутатских, мамок или сыночков вот так же оптимизированная Скорая не доехала. Может, тогда до них дойдет, что они, сволочи, натворили!
гость

16.10.2017 16:35

Если он не помогал, КОГДА БЫЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА, такая же ситуация будет и сейчас, если губернатор лично не вмешается
Андрей

16.10.2017 16:54

Поход депутата к федеральному министру дело обычное, а вот широкий спектр вопросов и присутствие на встрече фотографа дают почву для размышления
Гость

16.10.2017 17:00

Да пофиг результаты его встречи с министром. Главное он сфотался в кабинете МИНИСТРА!
интересно

16.10.2017 17:03

а кто делал фото "деловой" встречи?)))) клоуны мля...
Не кашляй

16.10.2017 17:08

Господин хлопотун! Скажите пожалуйста, кому нужен этот диспансер? Врачам? Нет, ни кто туда ехать работать не собирается. Больным? Тоже нет! 99% больных социально неблагополучные, у них порой даже нет денег оплатить проезд в городе. А уж больным из села, на проезд собирают всем миром. Да, кстати, недавно узнал новость, что у нас есть села где нет туберкулеза! Нет флюорографии, нет фтизиатра, нет туберкулёза! Так что уважаемый Хлопотун, этот диспансер пиар акция и большой распил бабла КАБом, вами, а так же так называемым "минздравом алт кр"
БАСНЯ

16.10.2017 17:34

Тянули деньги из федерального бюджета на здравоохранение края дед Карлин и бабка Долгова,- тянут потянут вытянуть не могут и тут прискакал сынок Данилка, эх помогу, и пообещала дать копеечку царица здоровья Скворцова сама просящая у Царя, а в царской казне грошей нема. Держитесь ТАМ, хорошего вам настроения!
Переживающий

16.10.2017 17:37

И сколько этих ходоков по поводу тубдиспансера еще будет…

Может, пора обратить внимание на перинатальный центр "ДАР", разобраться в причинах смерти новорожденных…
В перинатальном центре «Дар» произошло несколько случаев гибели младенцев.
«Комсомолке» стало известно минимум о трех смертях…

"Трагедия случилась 23 августа. Для 32-летней Татьяны ее малышка была первой и долгожданной, но девочка родилась мертвой, несмотря на то, что беременность протекала без патологий, и роды были в срок. Татьяна винит в случившемся врачей перинатального центра…

В одном из ответов на запрос «Комсомолки», присланном в мае из регионального Министерства здравоохранения, говорится, что в «ДАРе» имел место один случай гибели новорожденного…

Нам стал известен еще один, третий случай гибели доношенного ребенка в «ДАРе». Роженица одного из районов края также намерена обратиться в прокуратуру и в следственные органы. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства этой трагедии."

https://www.alt.kp.ru/daily/26729.5/3756321/
Переживающий

16.10.2017 17:40

продолжение…

"Эксперты Росздравнадзора провели проверку по факту гибели ребенка при родах в Алтайском перинатальном центре "ДАР". ..

Эксперты Росздравнадзора пришли к выводу, что случай гибели младенца действительно был "абсолютно предотвратимый и оказался возможным в результате допущенных отклонений от технологии стандартов оказания медицинской помощи". В заключении говорится, что Татьяну Колотилину еще на самом раннем сроке беременности должны были отнести к группе высокого риска не только перинатальной смертности, но и материнской. Но этого не было сделано.

"Все наблюдения на догоспитальном этапе выстраивались без учета факторов высокого риска… Необходимость в консультации специалистов была очевидна, но врач отделения перинатальной диагностики не оценивает должным образом факторы риска, составляющие угрозу, единолично принимает решение и дает рекомендацию – консультация акушера-гинеколога по месту жительства, то есть в Ключевской ЦРБ. Причина – отсутствие знаний акушерства, патогенеза гестационных осложнений", - говорится в материалах проверки.

По мнению экспертов, план ведения родов Колотилиной также был выбран ошибочный. Судя по документам проверки, ни о каких естественных родах не могло быть и речи, в ее случае требовалось кесарево сечение. Но оно было проведено слишком поздно, когда ребенок уже погиб.
"Установленные многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи свидетельствуют об отсутствии внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности", - говорится в документе.

В настоящее время Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю продолжает доследственную проверку."

https://www.alt.kp.ru/daily/26738/3766874/
По Булгакову

16.10.2017 19:19

"И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела!"
Иван Васильевич меняет профессию
Олегу

16.10.2017 19:25

Олег писал(а):
Читая такие новости испытываю гордость за наших избранников[/цитата Олежка, читая такие новости, случаем оргазм, не испытываешь?
дык для того и давать

16.10.2017 19:28

Верка Соколова писал(а):
А зачем им деньги давать? Всё равно разворуют.


а для чего у нас Роснано, Ростех и Сколково? Пока анчоус будет пялиться в быдлоящик и хавать помои с первого-второго про дыныры и сирияняши и возмущаться Трампу-чмо, бюджетец-то и того - скончается поманеньку...
бЕСА-РАБОВУ

16.10.2017 19:48

Не бережете Вы себя Юрий Венедиктович, все о народе думаете...
Анна

16.10.2017 20:30

А когда в крае тарифы на тепло приведут в норму. Ведь было сказано, что ори завышены, Почему этот вопрос депутаты ГД не решают?
ССГ

16.10.2017 20:39

Вот интересно, обновили 15% автопарка скорой помощи, и затратили на это 78 миллионов р.. Простая арифметика показывает, что каждый автомобиль обошелся порядка 1400000р. Реанимобиль на базе газель стоит 1600000р., автомобиль скорой помощи, на той же базе, в среднем 1000000 р. Интересно бы узнать, сколько купили реанимобилей, и сколько скорой помощи? По самым скромным подсчетам, должны были закупить порядка 22 автомобиля скорой помощи и 35 реанимобилей. Что то я сильно сомневаюсь, что у нас закуплено на алтайский край столько реанимобилей? Вот бы где проверить, а может как с тамографами?
ССГ

16.10.2017 20:47

Что касается походов за выпрашиванием федеральных бюджетных денег (ничего, при этом, не имею против такого лоббизма, получится – хорошо), то, это показатель несостоятельности системы управления регионом, а этими деньгами они затыкают просчеты своего управления.
Баба Фрося Алтайский край Россия

16.10.2017 21:23

Будет Данилка Бессарабов Губерннаторм Алтайского края , точно будет . Потому и пиарится.
Эх, Фрося! Дурочкой была -

16.10.2017 21:44

дурочкой и помрешь! Сдался Данилке твой Алтайский край! Не для того он всеми силами в Москву продирался, чтоб потом за папой Карлой дерьмо разгребать! В лучшем случае - перед очередными выборами в Госдуру заедет попиариться да выдвинуться на новый срок, как бы - от земляков. А потом в Москве пооботрется, пристроится на теплое местечко - и про Алтайский край забудет вовсе. Как когда-то Вова Рыжков.
Очевидец

16.10.2017 21:47

Прочитал, тошно стало... вспомнилась почему-то картина "Ходоки у Ленина"... ничего не меняется... разве что статус ходоков...
Даниэль

16.10.2017 22:22

Добрая волшебница Баба Вера на этот раз принимала особенно радушно. Выпили по стопке-другой, закурили...
- Хороший, говорит, ты человек, Даня. Исполню за это три любых твоих желаний! Говори, не стесняйся!
Я долго думал, чего же я хочу? Ведь не каждый день бываешь гостях у настоящей волшебницы, тем более такой доброй. Мысли в голове мелькали с бешеной скоростью. Сначала я хотел заказать себе дворец, много денег и роскошный мерседес. Но, то ли выпитый коньяк ударил в голову, то ли моя природная застенчивость сказалась, но когда я начал говорить, то почему-то получилось «туберкулезная больница», «скорая помощь» и «вертолёт»...
- Будь по твоему. Хотя это странные желания. Смешной ты, глупый!
Баба Вера похлопала меня по плечу, затем разлила остаток коньяка, залпом замахнула стопарик и смачно затянулась беломориной.
Так состоялась моя первая встреча с доброй волшебницей.
Цирк

16.10.2017 23:03

уехал, а лица все те же и на месте, или при месте, или на местах
Иго-го

16.10.2017 23:06

а вы заметили у Скворчихи иконы на заднем плане? это защита от приходящих бесов или она ей лечится? Е"ани меня калиткой :(
Гость

17.10.2017 00:04

Вы просто все ему завидуете. Неудачники!
лiкар

17.10.2017 07:33

А как же "расставляльщик одноразовых главных врачей", Валерик? Он же эту новость, помниться, еще по-весне озвучил... Нет единства в "Единой России"!