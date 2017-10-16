Депутат Бессарабов «похлопотал» за Алтай в кабинете у федерального министра

16.10.2017 15:30
Алтайский думец Даниил Бессарабов примерил на себя роль лоббиста интересов Алтайского края на федеральном уровне. Народный избранник попал на прием к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, добившись, если верить его посту на Facebook, определенных результатов.
13 октября Даниил Бессарабов встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Правда, рассказать о визите к министру думец решился только спустя два дня, прикрепив в качестве доказательства к своей публикации в Сети фотографию из министерского кабинета. «Она очень по-доброму относится к Алтайскому краю. Попросил помощи региону в решении трех вопросов: развития службы санитарной авиации, обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи, а также выделения средств для строительства Краевого противотуберкулезного диспансера», - кратко обозначил цели аудиенции парламентарий.
На сегодняшний день в регионе служба «скорой медпомощи» представлена тремя основными станциями, которые находятся в Барнауле, Бийске и Рубцовске, а также 53 отделениями, сформированными в центральных районных и городских больницах. Парк автомобилей «скорой помощи» - 359 машин, замены требуют 186 автомобилей, сформулировал первую проблему г-н Бессарабов. В 2013-2014 годах за счет средств краевого бюджета удалось заменить 15 % автопарка. На эти цели было направлено 78 млн рублей. В 2016 году за счет средств федерального бюджета в регион поступило еще 40 машин, в этом году придет еще 11 новых автомобилей по федеральной программе.
«В связи с тем, что число автомобилей со сроком эксплуатации более пяти лет в регионе – 38,7 %, а также требуют замены все автомобили класса «А», я попросил министра здравоохранения рассмотреть вопрос о выделении дополнительного числа автомобилей для Алтайского края», - сообщил своим подписчикам в соцсети депутат. О каком количестве карет «скорой» может идти речь, Даниил Бессарабов уточнять не стал.
Далее разговор с министром свернул к проблемам санитарной авиации. В ближайшее время для работы в краевом центре медицины катастроф в Алтайский край поступит вертолет МИ-8 МТВ. Для обеспечения работы программы санитарной авиации в данный момент размер софинансирования из федерального бюджета составляет 78 %. «Я просил Веронику Игоревну учесть дотационность нашего региона и увеличить размер софинансирования до 93 %», - с гордостью поведал думец.
Кроме того, Даниил Бессарабов заявил, что не мог пройти мимо темы продолжения строительства в Алтайском крае краевого противотуберкулезного диспансера. Объект возводится с 2011 года. Готовность первого пускового комплекса на сегодняшний день составляет 60 %, но в региональном бюджете недостаточно средств для завершения строительства. В министерство здравоохранения была отправлена заявка на 480 млн рублей для включения этого объекта в проект федерального бюджета на 2018 и 2019-2020 годы. «Я просил министра здравоохранения оказать содействие в выделении средств Алтайскому краю на завершение реконструкции диспансера и оснащение его медицинским оборудованием», - подытожил г-н Бессарабов. О реакции Вероники Скворцовой на просьбы рядового депутата российского парламента пока неизвестно.
Напомним, полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло еще в августе пообещал похлопотать перед «федералами», чтобы краю выделили дополнительные средства на обустройство многострадального тубдиспансера. Также эту тему неоднократно поднимал и губернатор Александр Карлин. В частности во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в апреле текущего года глава региона попросил федеральный центр подумать над софинансированием «медицинского долгостроя».
16.10.2017 15:42
16.10.2017 15:42
16.10.2017 15:45
16.10.2017 15:48
16.10.2017 15:50
Бред не несите пожалуйста. На самом деле там все проще и куда более серьёзней . Ближайшие 5 лет покажут...
16.10.2017 15:50
16.10.2017 15:54
16.10.2017 15:59
16.10.2017 16:01
16.10.2017 16:01
16.10.2017 16:08
16.10.2017 16:18
16.10.2017 16:32
16.10.2017 16:35
16.10.2017 16:54
16.10.2017 17:00
16.10.2017 17:03
16.10.2017 17:08
16.10.2017 17:34
16.10.2017 17:37
Может, пора обратить внимание на перинатальный центр "ДАР", разобраться в причинах смерти новорожденных…
В перинатальном центре «Дар» произошло несколько случаев гибели младенцев.
«Комсомолке» стало известно минимум о трех смертях…
"Трагедия случилась 23 августа. Для 32-летней Татьяны ее малышка была первой и долгожданной, но девочка родилась мертвой, несмотря на то, что беременность протекала без патологий, и роды были в срок. Татьяна винит в случившемся врачей перинатального центра…
В одном из ответов на запрос «Комсомолки», присланном в мае из регионального Министерства здравоохранения, говорится, что в «ДАРе» имел место один случай гибели новорожденного…
Нам стал известен еще один, третий случай гибели доношенного ребенка в «ДАРе». Роженица одного из районов края также намерена обратиться в прокуратуру и в следственные органы. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства этой трагедии."
https://www.alt.kp.ru/daily/26729.5/3756321/
16.10.2017 17:40
"Эксперты Росздравнадзора провели проверку по факту гибели ребенка при родах в Алтайском перинатальном центре "ДАР". ..
Эксперты Росздравнадзора пришли к выводу, что случай гибели младенца действительно был "абсолютно предотвратимый и оказался возможным в результате допущенных отклонений от технологии стандартов оказания медицинской помощи". В заключении говорится, что Татьяну Колотилину еще на самом раннем сроке беременности должны были отнести к группе высокого риска не только перинатальной смертности, но и материнской. Но этого не было сделано.
"Все наблюдения на догоспитальном этапе выстраивались без учета факторов высокого риска… Необходимость в консультации специалистов была очевидна, но врач отделения перинатальной диагностики не оценивает должным образом факторы риска, составляющие угрозу, единолично принимает решение и дает рекомендацию – консультация акушера-гинеколога по месту жительства, то есть в Ключевской ЦРБ. Причина – отсутствие знаний акушерства, патогенеза гестационных осложнений", - говорится в материалах проверки.
По мнению экспертов, план ведения родов Колотилиной также был выбран ошибочный. Судя по документам проверки, ни о каких естественных родах не могло быть и речи, в ее случае требовалось кесарево сечение. Но оно было проведено слишком поздно, когда ребенок уже погиб.
"Установленные многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи свидетельствуют об отсутствии внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности", - говорится в документе.
В настоящее время Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю продолжает доследственную проверку."
https://www.alt.kp.ru/daily/26738/3766874/
16.10.2017 19:19
Иван Васильевич меняет профессию
16.10.2017 19:25
Читая такие новости испытываю гордость за наших избранников[/цитата Олежка, читая такие новости, случаем оргазм, не испытываешь?
16.10.2017 19:28
а для чего у нас Роснано, Ростех и Сколково? Пока анчоус будет пялиться в быдлоящик и хавать помои с первого-второго про дыныры и сирияняши и возмущаться Трампу-чмо, бюджетец-то и того - скончается поманеньку...
16.10.2017 19:48
16.10.2017 20:30
16.10.2017 20:39
16.10.2017 20:47
16.10.2017 21:23
16.10.2017 21:44
16.10.2017 21:47
16.10.2017 22:22
- Хороший, говорит, ты человек, Даня. Исполню за это три любых твоих желаний! Говори, не стесняйся!
Я долго думал, чего же я хочу? Ведь не каждый день бываешь гостях у настоящей волшебницы, тем более такой доброй. Мысли в голове мелькали с бешеной скоростью. Сначала я хотел заказать себе дворец, много денег и роскошный мерседес. Но, то ли выпитый коньяк ударил в голову, то ли моя природная застенчивость сказалась, но когда я начал говорить, то почему-то получилось «туберкулезная больница», «скорая помощь» и «вертолёт»...
- Будь по твоему. Хотя это странные желания. Смешной ты, глупый!
Баба Вера похлопала меня по плечу, затем разлила остаток коньяка, залпом замахнула стопарик и смачно затянулась беломориной.
Так состоялась моя первая встреча с доброй волшебницей.
16.10.2017 23:03
16.10.2017 23:06
17.10.2017 00:04
17.10.2017 07:33