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Главная Лента новостей Каникулы строгого режима: Юрий Денисов может рассчитывать на игровую приставку в рубцовской колонии

Каникулы строгого режима: Юрий Денисов может рассчитывать на игровую приставку в рубцовской колонии

17.10.2017 10:56

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов, осужденный на восемь лет за взяточничество, конвоирован в исправительную колонию строгого режима. Внушительный срок бывший чиновник, встретивший на днях свой 70-летний юбилей, будет отбывать рядом с домом, в колонии Рубцовска. Заключенные здесь заняты на дерево- и металлообработке, а за хорошее поведение их поощряют игрой на приставке Xbox, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

Местом отбывания наказания бывшему замгубернатора Алтайского края Юрию Денисову определена ИК № 10 строгого режима в Рубцовске. В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний от комментариев на этот счет отказались, ссылаясь на закон о персональных данных. Адвокат г-на Денисова заявил, что пока не располагает официальной информацией о переводе его клиента в колонию.

Приговор Юрию Денисову, занимавшему около семи лет пост вице-губернатора, суд Барнаула вынес в июле 2017 года. Он назначил экс-чиновнику восемь лет и один месяц колонии строгого режима, а также штраф 4,5 млн рублей, признав его виновным в коррупции. Условный срок и штраф 1,7 млн рублей получила супруга Юрия Денисова Татьяна, выступавшая посредником при передаче денег. Адвокаты четы Денисовых пытались добиться в вышестоящем суде полного оправдания своих клиентов, но безуспешно. Через четыре года Юрий Денисов может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Из СИЗО Барнаула экс-замгубернатора, который в начале октября отметил свое 70-летие, перевели в ИК № 10, которая находится в Рубцовске (это бывший лечебно-трудовой профилакторий для алкоголиков и наркоманов). В колонии, рассчитанной почти на 2 тысячи заключенных, налажена дерево- и металлообработка, производство стройматериалов, мебели, сувениров и шорных изделий. Расположенное здесь профессиональное училище готовит электромехаников, автослесарей, портных, кочегаров и сантехников. Заключенные могут получить навыки резьбы по дереву, освоить кузнечное дело, а также реализовать себя в спорте: колония имеет тренажерный зал, футбольную и волейбольную площадки, в отрядах находятся столы для пинг-понга.

«В учреждении имеется молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, существует кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета», - указывается на офсайте пенитенциарного учреждения. За хорошее поведение и ударный труд заключенных поощряют игрой на приставках Xbox и компьютерных симуляторах.

Громкий скандал произошел в ИК № 10 в 2015 году. Следственное управление по материалам ФСБ возбудило дело в отношении начальника колонии Андрея Щиренко. Тюремщику предъявили обвинение сразу по трем статьям УК РФ: получение взятки (ст. 290), превышение должностных полномочий (ст. 286) и присвоение (ст. 160). По версии следствия, начальник ИК за взятки предоставлял заключенным длительные свидания с родственниками, требовал от осужденных оказать колонии спонсорскую помощь. За это он был приговорен к шести годам лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 17
Гость

17.10.2017 13:01

Неужели и в самом деле "достопочтенной редакции достопочтенного издания" невдомёк, что изощряться в остроумии, на которое претендует автор заголовка к сообщению, - это показатель низости, эмоциональной и интеллектуальной тупости этого "автора" ?
Банкфаксу

17.10.2017 13:08

Вот действительно, сколько можно изощряться по поводу судьбы четы Денисовых? Даже "тупые" давно это поняли, и безмолствуют в комментариях по поводу низкопробнейшей ж(ю)рналистики данного электронного СМИ. Не то что, стыда там, или совести... Сборище даунов! Других слов просто нету!
Рубцовчанин

17.10.2017 13:39

Показатель низости - это когда вы получаете з/п 10 т.р. А кто-то в то же самое время в том же алт. крае гребёт миллионы рублей. Вот это точно показатель низости и наглости. А заголовок он и в Африке заголовок, никакой особой чести он никому не составит и ума не прибавит.
Сочувствующие проснулись?

17.10.2017 13:56

А где ж вы были раньше? Почему не бежали ни к следователю, ни в суд, чтобы рассказать, какой Денисов белый и пушистый? Ждали, чем дело кончится, трясясь за свои задницы? А адвокаты свидетелей не могли найти, которые дали бы показания в пользу подзащитного... А вдруг именно ваши показания спасли бы Денисова от тюрьмы?
Оно понятно - на журналистов анонимно гавкать безопаснее (тем более сейчас, когда дело сделано). А сочувствовать "пострадавшему" не только безопасно, но еще и благородно... Вот только благодаря вашему осторожному выжидательному молчанию Денисову теперь восемь лет на зоне чалиться и не факт, что до свободы доживет. Эх, вы!
Трезвый взгляд

17.10.2017 14:17

Я тоже присоединяюсь к первым комментаторам. Нечего изгаляться над пожилым человеком. Посадили - посадили. Человек уже наказан. Очевидно за дело. Никто Денисова здесь и не пытается представить белым и пушистым, как вы заявляете. Но зачем ерничать? Действительно, это низко. У нас, у русских, не принято издеваться над поверженными. Это не в характере русского человека ерничать и изгаляться. Но только русские ли вы?
гость

17.10.2017 14:24

Я бы содержание текста оценил на "неуд".Честно.
Эх ву

17.10.2017 14:37

Ножонками-то не надо сучить. Адвокаты нашли то, что искали. Большего найти не хотели, кинулись писать мемуары.
Денисова "белым и пушистым" ни до суда, ни после него представить невозможно. По-вашему получается, что "белым и пушистым" является тот, кто по решению суда попал в заключение. А все, кто грешен не меньше него, но вот до суда пока дело не дошло, они - "белые" или "чёрные"? А если дойдёт дело до суда, они поменяют окрас?
А вам-то такому смелому и принципиальному почему бы "личико не открыть"?
Трезвый взгляд

17.10.2017 15:37

Я считаю, что Денисов сидит сейчас за дело. Пусть отсидит весь срок. Он уже наказан! Поэтому подло изгаляться над уже поверженным человеком, к тому же над стариком. Не принято у нас, русских, изгаляться и ерничать над поверженным противником. Это только за границей способны над пленными издеваться: уши, носы отрезать и прочее.
Поэтому отвяньте от старика! Дайте ему спокойно отсидеть свой срок и выйти на свободу.
Надеюсь, сейчас я доступно для вас выразил свою мысль?
Кyм

17.10.2017 16:24

Да луше бы на его месте пидор Дадин срок мотал,обществу от этого обмена ни разу не схуднело!
Это вам не

17.10.2017 17:21

Сердюков
Рубцовчанину

17.10.2017 17:44

чем вы на работе занимаетесь и получаете десятку, последние лентяи и то пятнашку получают, вообще там спите что ли, главная беда рубцовска-жителей не заставить работать
Ну а чо? - комфортненько!

17.10.2017 19:06

В клубешнике, небось, даже трибуна есть - будет по праздникам речи толкать, он это любит. От дома опять же недалече - так что к Новому году корзинки с колбаской от благодарных подчиненных тоже будут. Без бухла, конечно, но ничего - бухло Танюшка приберет до освобождения любимого супружника. А он пока-месь воспоминания напишет о том, как успешно руководил алтайским образованием. Нормалек!
для 17.44

17.10.2017 19:07

Рубцовчанину писал(а):
последние лентяи и то пятнашку получают

где?!
Виктор

17.10.2017 19:48

Оставьте вы их уже в покое!Они своё получили!
Сергей

17.10.2017 20:15

Часть срока отбудет, полагаю, годика два. Потом выйдет по болезни или еще как. Весь срок не отсидит.
15-37

17.10.2017 23:51

Ты точно трезвый гаваришь? выпивши в сопливые слёзки сочиняешь про-
старик , поверженный , пленный - он там 1916 на вечерней поверке номер.
остальных тебе не жалко такого же возраста?
там по распорядку перевоспитываются и будет блюсти его, выйдет ,поправившись
на 6 кг , с глубоким знанием народного наречия и циганского языка - жо па кар.
каждый Творец своей судьбы.
Дурачье

18.10.2017 01:19

Попадись журналюжка на эту зону- зубами бы заклацал. А такие мужики как Денисов отсидят достойно. Позже реабилитируют всех незаконно осужденных. Дал бы Бог только сил и здоровья дожить до тех времен