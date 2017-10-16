Каникулы строгого режима: Юрий Денисов может рассчитывать на игровую приставку в рубцовской колонии

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов, осужденный на восемь лет за взяточничество, конвоирован в исправительную колонию строгого режима. Внушительный срок бывший чиновник, встретивший на днях свой 70-летний юбилей, будет отбывать рядом с домом, в колонии Рубцовска. Заключенные здесь заняты на дерево- и металлообработке, а за хорошее поведение их поощряют игрой на приставке Xbox, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

Местом отбывания наказания бывшему замгубернатора Алтайского края Юрию Денисову определена ИК № 10 строгого режима в Рубцовске. В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний от комментариев на этот счет отказались, ссылаясь на закон о персональных данных. Адвокат г-на Денисова заявил, что пока не располагает официальной информацией о переводе его клиента в колонию.

Приговор Юрию Денисову, занимавшему около семи лет пост вице-губернатора, суд Барнаула вынес в июле 2017 года. Он назначил экс-чиновнику восемь лет и один месяц колонии строгого режима, а также штраф 4,5 млн рублей, признав его виновным в коррупции. Условный срок и штраф 1,7 млн рублей получила супруга Юрия Денисова Татьяна, выступавшая посредником при передаче денег. Адвокаты четы Денисовых пытались добиться в вышестоящем суде полного оправдания своих клиентов, но безуспешно. Через четыре года Юрий Денисов может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Из СИЗО Барнаула экс-замгубернатора, который в начале октября отметил свое 70-летие, перевели в ИК № 10, которая находится в Рубцовске (это бывший лечебно-трудовой профилакторий для алкоголиков и наркоманов). В колонии, рассчитанной почти на 2 тысячи заключенных, налажена дерево- и металлообработка, производство стройматериалов, мебели, сувениров и шорных изделий. Расположенное здесь профессиональное училище готовит электромехаников, автослесарей, портных, кочегаров и сантехников. Заключенные могут получить навыки резьбы по дереву, освоить кузнечное дело, а также реализовать себя в спорте: колония имеет тренажерный зал, футбольную и волейбольную площадки, в отрядах находятся столы для пинг-понга.

«В учреждении имеется молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, существует кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета», - указывается на офсайте пенитенциарного учреждения. За хорошее поведение и ударный труд заключенных поощряют игрой на приставках Xbox и компьютерных симуляторах.

Громкий скандал произошел в ИК № 10 в 2015 году. Следственное управление по материалам ФСБ возбудило дело в отношении начальника колонии Андрея Щиренко. Тюремщику предъявили обвинение сразу по трем статьям УК РФ: получение взятки (ст. 290), превышение должностных полномочий (ст. 286) и присвоение (ст. 160). По версии следствия, начальник ИК за взятки предоставлял заключенным длительные свидания с родственниками, требовал от осужденных оказать колонии спонсорскую помощь. За это он был приговорен к шести годам лишения свободы.