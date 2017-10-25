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Главная Лента новостей Собственник барнаульской «Спички» отменил «поспешные» слушания по проекту развития территории

Собственник барнаульской «Спички» отменил «поспешные» слушания по проекту развития территории

26.10.2017 09:57

Намеченные на 2 ноября общественные слушания по изменению планировки территории туркластера «Барнаул — горнозаводской город» и проекта межевания территории Барнаульского сереброплавильного завода отменили по желанию собственника исторического комплекса — ООО «МАТЧ». В компании не комментируют причины решения, однако эксперты полагают, что это произошло из-за того, что проект оказался очень «сырым». Их мнение приводит «ПолитСибРу».

По мнению главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, публичные слушания были назначены преждевременно. «Во-первых, нужно получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Во-вторых, с учетом положений этого заключения нужно разработать проект по внесению изменений в проект туристского кластера. В-третьих, рассмотреть его на градостроительных советах администрации Барнаула, на общественном совете по реализации туркластера и только потом выносить на общественные обсуждения», — прокомментировал г-н Четошников.

Почему слушания назначили на конкретную дату, если необходимых документов еще не было, пояснил председатель алтайского отделения Союза архитекторов Петр Анисифоров. «Этот вопрос еще не подготовлен для обсуждения. Еще нет согласованного проекта по охранным зонам, его должны утвердить в Министерстве культуры. Назначили дату, потому что думали, что согласованные документы уже придут, а они не пришли. Нужно больше подготовиться, чтобы мы просто так не говорили, не обсуждали одни пожелания. Нужно говорить конструктивно, а не просто воздух рвать и друг другу настроение портить», — сказал г-н Анисифоров.

Архитектор Иван Быков предположил, что может повториться история с проведением общественных слушаний по Генплану Барнаула. «Тут можно вспомнить пример общественных слушаний по Генплану. Начали отменять, переносить и до сих пор нет решений. А может быть, и решили изменить мнение, план действий или площадку, например. Вероятно, на слушания бы пришло много желающих. Тем не менее, мы высказались, что мы бы хотели видеть, как жители города и как специалисты», — сказал архитектор.

Отметим, что предварительные данные о проекте развития площадки вызвали бурное обсуждение общественности. В том числе была подготовлена петиция против планов застройщика, который якобы собирается построить у «Спички» большой торговый объект — типичную для современных ТЦ «коробку». В то же время в Барнауле есть пример проекта гармоничного соседства современной застройки и исторического наследия, а также реставрации и даже восстановления утраченных объектов, о таком подходе ИА «Банкфакс» рассказывал гендиректор компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков.

В середине октября председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров и председатель Алтайской организации Союза художников России Дмитрий Петренко направили министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг Барнаульского сереброплавильного завода. Алтайские СМИ поспешили сообщить о конфликте архитекторов с собственником объекта. Однако г-н Анисифоров объяснил ИА «Банкфакс», что информация не соответствует истине и письмо носит чисто информационный характер.


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Комментарий

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Комментариев 4
гость

26.10.2017 11:00

Однако г-н Анисифоров объяснил ИА «Банкфакс», что информация не соответствует истине и письмо носит чисто информационный характер.
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Информационный характер, это типа "донос"?
Deckman

26.10.2017 11:13

Я третя руками за этот проект!
Пусть там хоть Второй Храм строят,будет лучше,чем эта помойка сейчас!
Готов лично поучаствовать в ликвидации этого срача,своим трудом!
гость - предыдущему

26.10.2017 12:51

Уже по одному только отношению к городу и его истории можно сразу определить, действительно ли перед нами коренной житель Барнаула или вчерашний колхозный люмпен из понаехавших, которые и у себя дома-то только самогон гнать да жаловаться могли. Последним все хочется разрушить и закатать в асфальт: то им деревья на голову падают - срубить немедленно! то торговых центров и автостоянок не хватает - уничтожить под это дело "Спичку" и все остальное, что "бездарно" занимает лакомые куски земли! то жилья и церквей мало - вырубить парки к чертовой матери! Некоторые даже сами готовы выйти с пилой и кувалдой... А уж как за каждую властную инициативу в интернете слюной брызжут! Это они, наверное, таким образом тридцать сребреников зарабатывают себе на пропитание... Нет чтоб умишком-то пораскинуть да прикинуть, что власть-то у нас заезжая, ей бы под шумок карманы набить да свалить поскорее отсюда. А вам, шавкам подзаборным, в этом городе жить придется. И это ваши дети будут играть на раскаленном асфальте среди парковок и каменных башен. Это у ваших детей культурный досуг будет "украшен" прогулками по ТРЦ-сараям... Хотя что с вас взять, убогих...
Надо ж, как не повезло человеку!

26.10.2017 12:54

три руки - и все из жопы растут. А мозгов совсем нет. Сочувствую!