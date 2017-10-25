Собственник барнаульской «Спички» отменил «поспешные» слушания по проекту развития территории

Намеченные на 2 ноября общественные слушания по изменению планировки территории туркластера «Барнаул — горнозаводской город» и проекта межевания территории Барнаульского сереброплавильного завода отменили по желанию собственника исторического комплекса — ООО «МАТЧ». В компании не комментируют причины решения, однако эксперты полагают, что это произошло из-за того, что проект оказался очень «сырым». Их мнение приводит «ПолитСибРу».

По мнению главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, публичные слушания были назначены преждевременно. «Во-первых, нужно получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Во-вторых, с учетом положений этого заключения нужно разработать проект по внесению изменений в проект туристского кластера. В-третьих, рассмотреть его на градостроительных советах администрации Барнаула, на общественном совете по реализации туркластера и только потом выносить на общественные обсуждения», — прокомментировал г-н Четошников.

Почему слушания назначили на конкретную дату, если необходимых документов еще не было, пояснил председатель алтайского отделения Союза архитекторов Петр Анисифоров. «Этот вопрос еще не подготовлен для обсуждения. Еще нет согласованного проекта по охранным зонам, его должны утвердить в Министерстве культуры. Назначили дату, потому что думали, что согласованные документы уже придут, а они не пришли. Нужно больше подготовиться, чтобы мы просто так не говорили, не обсуждали одни пожелания. Нужно говорить конструктивно, а не просто воздух рвать и друг другу настроение портить», — сказал г-н Анисифоров.

Архитектор Иван Быков предположил, что может повториться история с проведением общественных слушаний по Генплану Барнаула. «Тут можно вспомнить пример общественных слушаний по Генплану. Начали отменять, переносить и до сих пор нет решений. А может быть, и решили изменить мнение, план действий или площадку, например. Вероятно, на слушания бы пришло много желающих. Тем не менее, мы высказались, что мы бы хотели видеть, как жители города и как специалисты», — сказал архитектор.

Отметим, что предварительные данные о проекте развития площадки вызвали бурное обсуждение общественности. В том числе была подготовлена петиция против планов застройщика, который якобы собирается построить у «Спички» большой торговый объект — типичную для современных ТЦ «коробку». В то же время в Барнауле есть пример проекта гармоничного соседства современной застройки и исторического наследия, а также реставрации и даже восстановления утраченных объектов, о таком подходе ИА «Банкфакс» рассказывал гендиректор компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков.

В середине октября председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров и председатель Алтайской организации Союза художников России Дмитрий Петренко направили министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг Барнаульского сереброплавильного завода. Алтайские СМИ поспешили сообщить о конфликте архитекторов с собственником объекта. Однако г-н Анисифоров объяснил ИА «Банкфакс», что информация не соответствует истине и письмо носит чисто информационный характер.