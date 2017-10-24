Застройщик «Двух эпох» объяснил, как возвращать «историческую правду» в современный Барнаул

Комплекс зданий БЛВЗ перед восстановлением напоминает эклектичный самострой

Градус общественной дискуссии вокруг судьбы Барнаульского сереброплавильного нарастает накануне публичных слушаний по проекту использования территории, которые запланированы на 2 ноября. Критики опасаются, что свободную от охранных обязательств территорию застроят однотипными «коробками» под торговые центры, в результате чего площадка потеряет исторический вид. Как выяснил «Банкфакс», в Барнауле есть пример проекта гармоничного соседства современной застройки и исторического наследия, а также реставрации и даже восстановления утраченных объектов. Гендиректор компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков подробно рассказал о проекте «Две эпохи», который воссоздает облик дореволюционного Барнаула в современных реалиях.

Это здание должно стать центром будущей исторической зоны

Барнаульский ликеро-водочный завод (БЛВЗ), согласно данным справочников, был основан в 1899 году, и в начале XX века осуществлял функции Казенного винного склада Министерства финансов Российской империи. Здание построено по английскому проекту инженером Николаем Скворцовым. Комплекс расположился на окраине города между заимкой Игумнова и кладбищем (ныне парк «Изумрудный») и состоял из спиртохранилища, конюшен, складов, угольного завода, мастерских и жилого дома, которые были выложены красным кирпичом, декорированы меандровой кладкой и замковыми завершениями оконных проемов.

Здания дореволюционного Барнаула оказались стиснуты с разных сторон советскими пристройками

За советский период на территории появилось множество строений без всякой архитектурной ценности, а к началу XXI века завод как промпредприятие начал приходить в упадок, большинство исторических зданий оказались в ветхом состоянии. В 2006-м году завод обанкротился, имущество было с трудом продано в 2011 году. С начала 2016 года собственник земельного участка и зданий — ПСК «Строительная перспектива» — начал реализовывать проект по его застройке. Он задумывался как «реанимация» барнаульской истории с коммерческой отдачей. Это роднит его с Барнаульским сереброплавильным заводом.

Еще до начала работ от всего советского было решено избавиться

По словам Андрея Комякова, накануне покупки он лично несколько недель провел в городском архиве, изучая карты и схемы дореволюционного Барнаула. Тогда выяснилось, что БЛВЗ — типовая постройка конца XIX века, аналогичные здания до сих пор сохранились в Бийске и Змеиногорске. Было решено максимально восстановить исторические здания и встроить их в территорию современного жилого комплекса. «Надо понимать, что я выкупил остановленный производственный объект. Оборудования там уже не было, и тогда территория фактически представляла собой несколько разваливающихся зданий, из них несколько обладали исторической ценностью. Идею строительства на свободных площадях жилого комплекса я представил в Управление по культуре Алтайского края, которое тогда курировало охрану исторических памятников. Там, изучив мои намерения, сказали, что при сохранности объектов нет препятствий к тому, чтобы незанятая площадь использовалась для коммерческих целей», — рассказал г-н Комяков.

Проект должен объединить современную застройку с исторической (здания справа и внизу по центру)

Архитекторы и эксперты из Иркутска и Екатеринбурга помогли подготовить проект, который прошел Госэкспертизу и был согласован в краевом управлении, после чего началась практическая реализация. За основу взят принцип максимального восстановления исторического облика, здания должны стать местом для отдыха жильцов комплекса, а также взять на себя часть социальной нагрузки. Используемые материалы достаточно дорогие, но г-н Комяков считает, что это оправдано. «Мы планируем сделать медную кровлю. Через несколько лет, по мере старения, она будет окисляться и приобретет исторический вид. Все карнизы, капельники, также будут медными. Опыт использования этого металла у нас есть — дом проспекте Социалистическом, 21 «А», где находится наш офис, мы восстановили по той же технологии. Для облицовки восстановленных зданий мы заказываем в городе Энгельс специальный реставрационный кирпич — он изготовлен по дореволюционным нормам и отличается от современного по размерам», — описал собеседник.

В бывшем здании заводоуправления запланирован детский сад

В восстановленных зданиях расположатся социальные объекты — к примеру, в двухэтажном здании заводоуправления планируется разместить детский сад. «Сейчас как раз согласовываем этот вопрос в ответственных инстанциях и уже выяснилось, что здание после реконструкции будет соответствовать необходимым санитарным нормам», — сообщил Андрей Комяков.

При этом гендиректор «Строительной перспективы» обратил внимание, что реализация проекта все же встретила несколько вспышек недовольства. Однако они были вызваны непониманием подхода компании, который можно взять на вооружение и при обустройстве территории сереброплавильного завода. Сохранение исторических зданий невозможно без их освобождения из «плена» новоделов, некоторые из которых несведущим людям напоминают объекты наследия.

Андрей Комяков, гендиректор ПСК «Строительная перспектива»: Дело в том, что мы изначально планировали освободить территорию от современных построек. Например, на въезде на завод было трехэтажное здание из силикатного кирпича советской эпохи. Оно соприкасается с охраняемым объектом и его просто необходимо было убрать. Такая же глубокая реконструкция была необходима пристройке к спиртохранилищу. Часть кирпича мы заменим — в свое время образовавшиеся бреши в стенах заделывали современными материалами. Также на территории есть пятиэтажное здание заводоуправления 1990-х годов постройки, которое выглядит «под старину». Оно не вписывается в нашу концепцию, его решено снести. Это место мы изначально не хотели застраивать, но начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Александр Урбах озвучил идею построить на этом месте полную копию какого-либо утраченного в крае объекта. Сейчас мы уже добыли чертежи нескольких таких зданий до двух этажей высотой, которые находились в Бийске, но теперь разрушены. В общем, сейчас почти все современные цеха снесены. На исторической части будет замкнутая квадратная территория, которую мы засадим елями, обустроим фонтан. Это место станет сквером для прогулок и отдыха жильцов.

Так выглядит проект восстановления исторической застройки бывшего завода

Собеседник добавил, что сам ЖК «Две эпохи» будет выглядеть под стать восстановленным историческим зданиям. Для отделки первых этажей используют подходящие материалы. Фасад будет сделан из комбинации красного керамического кирпича и светлой штукатурки. Компания оборудует парковку под всем комплексом. Работами руководит специалист Екатерина Шаповаленко. По словам собеседника, охранные обязательства затягивают процесс строительства, но это того стоит.

По оценке г-на Комякова, на воссоздание исторических зданий без внутренних инженерных сетей будет затрачено около 320 млн рублей. Реставрация объектов, которые не потребуют такого подхода, обойдется еще в 20-25 млн рублей. «Что говорить, только реставрационный кирпич стоит 32 рубля за штуку. Плюс доставка из Энгельса — еще 8-10 рублей. Естественно, его использовать будем только для облицовки», — рассказал гендиректор «Строительной перспективы». Ожидается, что проект восстановления исторических зданий будет завершен уже в 2018 году.

У компании уже есть опыт восстановления подобных исторических зданий - на пересечении улицы Гоголя и проспекта Социалистического находится офис застройщика

Андрей Комяков также рассказал о некоторых нюансах планировки дореволюционного Барнаула, которые делают проект еще более интересным. «Пока изучал архивы, выяснил, что на территории завода в 1914 году были уничтожены несколько зданий. Новобранцы перед отправкой на Первую Мировую войну очень долго дожидались поезда и устроили бунт. Они захватили завод, выпили почти весь спирт и сожгли несколько зданий. Сейчас это место находится ближе к парку «Изумрудному». Кстати, там же были пороховые склады. И еще: нужно отметить, что территория завода не заходит на старое кладбище. А вот нынешняя улица Ленская стоит прямо на нем», — сообщил г-н Комяков.

По его словам, проект «Двух эпох» — пока уникальный для Барнаула. Однако он надеется, что идею реконструкции территории Барнаульского сереброплавильного завода можно будет реализовать в том же русле. Он напомнил, что подобные проекты существовали еще несколько лет назад, однако их реализации помешали сами краевые власти. «Там территория огромная. Я изучал проект, который был подготовлен много лет назад. Тогда собственником еще не была структура «Изумрудной страны». Владелец — кстати, очень адекватный человек — хотел на свободной от охраны земле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ползунова построить здание гостиницы из красного кирпича с куполами. В обмен на разрешение он был готов отреставрировать завод. Вдоль Барнаулки планировалось место для строительства или переноса деревянного здания и выделение пешеходной зоны. Тогда часть сорудников ФНПЦ «Наследие» поддержали проект, но в итоге большинством голосов его все же отклонили. В итоге объект достался «Изумрудной стране», а его дальнейшая судьба всем известна», — рассказал г-н Комяков.

Напомним, сейчас в Барнауле горячо обсуждается тема возможного строительства гипермаркета на территории сереброплавильного завода. Об этом в том числе заявляют общественники из сообщества «Шпиль», по Сети гуляют сделанные любителями рендеры, в которых «коробка» вписана в территорию «Спички». Такие образы будущего вызвали возмущение у части общественности.

Компания «Матч» стала собственником Барнаульского сереброплавильного завода в марте. Ей владеют сын предпринимателя Нодара Шонии Владислав и племянник основателя сети «Мария-Ра» Александра Ракшина Виталий Денисов. Исторический памятник обошелся «Матчу» в 162,3 млн рублей. Владельцы завода сразу заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом они подчеркивали, что намерены соблюдать и социальные интересы.

Ранее сообщалось о том, что Барнаульский сереброплавильный завод может попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого нужно вначале отреставрировать исторический памятник, по предварительным подсчетам данный этап может обойтись в миллиарды рублей.

Стоит также отметить, что в конце сентября текущего года барнаульские власти открыто признали, что судьба исторического комплекса Сереброплавильного завода находится под угрозой. Главный архитектор города Сергей Боженко даже заявлял, что ожидаемое строительство гипермаркета на территории «Спички» способно уничтожить уникальный памятник.

В середине октября председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров и председатель Алтайской организации Союза художников России Дмитрий Петренко направили министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг Барнаульского сереброплавильного завода. Алтайские СМИ поспешили сообщить о конфликте архитекторов с собственником объекта. Однако г-н Анисифоров объяснил ИА «Банкфакс», что информация не соответствует истине и письмо носит чисто информационный характер.