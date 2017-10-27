«Рисовать рендеры рано»: Сергей Дугин пообещал обойтись без ТЦ у стен барнаульской «Спички»

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин встретился с главным архитектором Алтайского края Виктором Четошниковым и обсудил наиболее важные вопросы градостроительства — в том числе резонансную тему освоения территории сереброплавильного завода. По заявлению сити-менеджера, никаких торговых центров в охранной зоне памятника не появится, сообщается на сайте администрации Барнаула.

Очевидно, городские власти воспользовались встречей, чтобы хотя бы частично снять напряжение вокруг темы «Спички». Впрочем, информация об освоении объекта оказалась в самом конце официального сообщения. «Активно обсуждается, какой будет реконструкция территории сереброплавильного завода, хотя говорить об этом, тем более рисовать рендеры до определения границы охранной зоны преждевременно. Никаких торговых центров с магазинами крупных торговых сетей на территории охранной зоны памятника не будет. Собственнику объекта рекомендовано информировать общественность о том, какие объекты туристической инфраструктуры предполагается расположить на территории сереброплавильного завода», — говорится в сообщении.

По словам Виктора Четошникова внешний облик столицы региона во многом определяет лицо Алтайского края, именно поэтому архитектуре краевого центра должно уделяться повышенное внимание. Сергей Дугин поддержал г-на Четошникова и заявил о готовности к сотрудничеству. «Необходимо учитывать мнение ведущих архитекторов в вопросах развития города. Их высокий профессионализм, жизненный опыт помогут в реализации градостроительной политики. Все важные решения должны приниматься с участием общественности. Эта практика оправдала себя при строительстве объектов туркластера, когда каждый этап, от строительства до благоустройства, обсуждался на общественном совете с участием авторитетных экспертов», — приводятся в сообщении слова сити-менеджера.

На встрече стороны также обсудили необходимость комплексной застройки новых кварталов, когда вместе с «квадратными метрами» будут строиться дороги, детские сады, школы и другие социальные объекты. При обсуждении проблем точечной застройки, которая сегодня есть во всех городах, говорилось о том, что она должна гармонично вписываться в существующую архитектуру, в частности, по этажности.

Также Сергей Дугин сообщил, что городские власти склоняются к тому, чтобы продолжать использовать существующий полигон ТБО в Барнауле. Для этого необходимо ввести сортировку, переработку, брикетирование отходов, что позволит уменьшить объемы ТБО в несколько раз. Но в перспективе необходимо определить место для будущего полигона, и это должно быть отражено в Генеральном плане.

Напомним, намеченные на 2 ноября общественные слушания по изменению планировки территории туркластера «Барнаул — горнозаводской город» и проекта межевания территории Барнаульского сереброплавильного завода отменили по желанию собственника исторического комплекса — ООО «МАТЧ». В компании не комментируют причины решения, однако эксперты полагают, что это произошло из-за того, что проект оказался очень «сырым».

Отметим, что предварительные данные о проекте развития площадки вызвали бурное обсуждение общественности. В том числе была подготовлена петиция против планов застройщика, который якобы собирается построить у «Спички» большой торговый объект — типичную для современных ТЦ «коробку». В то же время в Барнауле есть пример проекта гармоничного соседства современной застройки и исторического наследия, а также реставрации и даже восстановления утраченных объектов, о таком подходе ИА «Банкфакс» рассказывал гендиректор компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков.