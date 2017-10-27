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Главная Лента новостей Новый владелец «Ключевского элеватора» прибрал к рукам «остатки роскоши» бывшего алтайского депутата Юрия Титова

Новый владелец «Ключевского элеватора» прибрал к рукам «остатки роскоши» бывшего алтайского депутата Юрия Титова

02.11.2017 13:52

Основной пакет акций ОАО «Ключевской элеватор» после проведения публичных торгов достался владельцу барнаульских компаний компьютерной и бытовой техники Александру Бешарину. Как сообщает «Интерфакс Сибирь», бизнесмен за копеечную цену приобрел и пожитки экс-депутата Юрия Титова, большую часть из которых можно смело сдать в утиль.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, имущество впервые выставляли на продажу и продавали сразу путем публичного предложения, минуя этап открытых аукционов. Ценные бумаги в составе 23,24 тысяч обыкновенных и 464 привилегированных акций номиналом 2,5 рубля каждая достались новому владельцу на пять рублей дороже стартовой цены - за 59 265 рублей. При этом доля Юрия Титова в уставном капитале ОАО (81,2 тысяч рублей) равна 72,98 %, то есть вся она была реализована. Более того, в мае текущего года тот же Александр Бешарин выкупил на торгах 18,49 % акций «Ключевского элеватора», принадлежавшие бывшей жене г-на Титова Наталье. За них он заплатил 16 тысяч рублей. Тогда он сообщал, что «пока не решил», как он ими в дальнейшем распорядится - перепродаст их или будет претендовать на другое имущество элеватора.

Стоит добавить, что помимо акций барнаульский бизнесмен выкупил по начальной цене и остальные 10 лотов, включая неработающие стиральную машину и компьютерный системный блок, холодильник и телевизор без документов, а также платяной шкаф и пуф. В целом он заплатит за движимое имущество около 3 тысяч рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на сегодняшний день г-н Бешарин является единственным собственником трех фирм - ООО «Интегра», ООО «Интегра плюс» и ООО «Атом». Все они зарегистрированы по проспекту Калинина, 18. Первые две занимаются оптовой торговлей компьютерной техникой, а третья - оптовой торговлей бытовыми электротоварами.

Напомним, единоросс Юрий Титов и его экс-супруга Наталья, а также возглавляемый ими холдинг «Ключевской элеватор» несколько месяцев назад были признаны банкротами. Краевой арбитражный суд решил пустить имущество четы с торгов. Ранее предполагалось, что Титовых ждет лишь процедура реструктуризации задолженности, однако она показала, что финансовых возможностей для расчетов с кредиторами у супругов нет.

Депутат вдобавок к банкротству был признан виновным в совершении ряда налоговых преступлений. Ущерб бюджетной системе от его махинаций достиг нескольких десятков миллионов рублей. Суд в итоге наказал его штрафом в 400 тысяч рублей, но освободил от наказания, применив акт об амнистии. Таким образом, формально последствий для политической карьеры обвинительный приговор не имел. Однако в выборах г-н Титов не участвовал. Летом 2016 года по требованию Сбербанка арбитраж запретил Юрию Титову выезд из России.

Кроме того, в конце августа 2017 года суд признал виновными в растрате экс-депутата и его подельника - бывшего директора АКГУП «Алтайстройзаказчик» Вадима Золотарева. Партнеры составили не соответствовавшие действительности акты и справки с явным завышением объемов, видов и стоимости выполненных работ, которые в действительности на объекте не выполнялись, после чего предоставили указанные документы к оплате. В результате преступных действий федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме 45 млн рублей. В итоге Юрия Титова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Суд обязал фигурантов возместить нанесенный ущерб в солидарном порядке.


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Комментарий

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Комментариев 3
У нас так

02.11.2017 14:33

все что " плохо лежит " сразу прибирают к рукам . А вы как хотели ?
Управделами

02.11.2017 16:06

Надо было одновременно и место в АКЗС прикупить...
Директор СССР

02.11.2017 19:34

Всё уже украдено до нас!!!