×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Без комментариев

Кубики для фронтовиков

9 |
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

219

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Смотрите телепрограмму, посвященную 100-летию «Бийского рабочего»
Студентам Алтайского госуниверситета не хватает мест в общежитиях
В проекте «Большая сцена» начались занятия с хореографом
Иногородним студентам Алтайского госуниверситета критически не хватает мест в общежитиях


Резонанс
Темы недели
Стало известно, кто возглавил крупнейшую алтайскую больницу вместо Валерия Елыкомова
87 |
Казаки вызвали спикера Алтайского Заксобрания на подмогу в «штурме» Барнаульского элеватора
43 |
В блогах
Олег Боронин

16.10.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Время как волчица

14
Владислав Вакаев

11.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Приближается дата весьма значимого для многих жителей Алтайского края юбилея...

44
Александр Карлин

10.10.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Не рубите сгоряча

28
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Есть мнение Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»

Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»

19.10.2017 13:00

Подзатянувшийся процесс ликвидации «двуглавости» в алтайских муниципалитетах уже вызвал недопонимание и ряд вопросов со стороны как простых жителей, так и части политиков. После сентябрьских выборов властными полномочиями наделены сразу три высших чиновника на местном уровне. Это глава муниципалитета, председатель представительного органа власти и глава администрации муниципалитета (сити-менеджер). Новая схема заработает только к концу года, когда «отомрет» должность главы мунобразования и главы администрации МО. На их место заступят председатель депутатского корпуса и глава МО (градоначальник). Бывший зампредседателя комитета по местному самоуправлению в Алтайском Заксобрании Стелла Штань рассказала ИА «Банкфакс», как увязать закон с моральными нормами, какие подводные камни содержит переходный период и почему Сергею Дугину нельзя «примерять» приставку «и. о.».

- Журналистский подход к этой теме во многом напоминает дилетантский, при всем вашем желании разобраться в возникшей коллизии. С точки зрения закона никакого противоречия здесь я вообще не вижу, другое дело — как воспринимается ситуация обывателями. В частности, вопрос с тем, что необходимо платить зарплату из бюджета сразу троим представителям власти — главе города, главе администрации города и председателю горсовета. По Уставу у нас есть глава мунобразования и глава администрации муниципалитета. При этом полномочия главы муниципального образования заканчиваются только тогда, когда избирается новый глава МО. Таким образом мы с вами попали в переходный период, когда старая власть еще не утратила до конца своих функций, а новая полностью не может быть наделена всеми полномочиями.

Вот говорят, допустим, чтобы тот же глава администрации города взял и сложил с себя полномочия. Но давайте вспомним, президент ведь не слагает с себя полномочия сразу после новых выборов, он продолжает работать еще какое-то время, даже если ему на смену пришел другой человек. То же самое и здесь. Если хотите, легче всего эту картину можно представить на примере Барнаула. Сергей Дугин в настоящее время абсолютно легитимен. Его контракт изначально составлял год и 10 месяцев. Так как закон не предполагает, чтобы сити-менеджер работал в своей должности менее двух лет, соглашение автоматически было пролонгировано. Или вот вам хороший образец - Камень-на-Оби. После объединения города с районом возникла примерно такая же ситуация, что и сейчас повсеместно в связи отказом от «двуглавости». Главу города очень долго не могли избрать — чуть ли не год, все это время подписывал документы и. о. градоначальника Александр Кулик.

Вообще я бы на месте троих пока еще действующих глав крупнейших городов — Лидии Громогласовой (Бийск), Александра Дьяконенко (Рубцовск) и Людмилы Зубович (Барнаул), наверное, взяла бы и написала заявление о том, что буду выполнять свои обязанности на безвозмездной основе еще несколько месяцев. Ведь после полного перехода к «одноглавости», скорее всего, председатели дум будут работать бесплатно, на неосвобожденной основе. Барнаулу в этом плане уже сейчас немного полегче — известно, что Галина Буевич отказалась от зарплаты в думе. Какая-то экономия на этом, безусловно, есть.

Кроме того, хотелось бы ответить всем критикам и заострить их внимание вот на каком аспекте. В настоящее время часть документов не имеют право подписывать новоизбранные председатели представительных органов власти муниципалитетов. Их правовой статус это не позволяет делать. Вы что же, хотите, чтобы бумаги заверялись не тем должностным лицом, кому это диктует закон? Ну, в таком случае я вас уверяю, что мы столкнемся с валом заявлений от прокуратуры, которая с легкостью опротестует все подписанное, фактически аннулировав большое число значимых бумаг. Как принято говорить в таких случаях, дьявол всегда кроется в деталях. Повторюсь, с правовой точки зрения все, что сейчас происходит, выглядит абсолютно законно и логично, недоумение вызывает разве что факт выплаты зарплаты казалось бы уже бывшим главам мунобразований.

Хочу развенчать и еще один миф, бытующий среди тех, кто не слишком знаком с законодательством в области МСУ. Речь идет о сроке полномочий нынешних сити-менеджеров. Можно это объяснить на примере главы администрации Барнаула Сергея Дугина. Он не должен сейчас ни получать приставку «и. о.», ни тем более уходить куда-то, передавая полномочия своему первому заместителю. Закон нам говорит с одной стороны, что сити-менеджер работает до окончания полномочий представительного органа, наделившего его такими полномочиями, а с другой — срок его контракта не может быть менее двух лет. Да, здесь имеется правовая коллизия, на нее уже неоднократно обращали внимание, но пока формулировка в законе именно такая.

Что касается других муниципалитетов, того же Рубцовска, то здесь я не очень, честно говоря, слежу за тем, как развивается ситуация. Знаю, что Дмитрий Фельдман был избран сити-менеджером в феврале 2017 года. Если бы он, например, мог добровольно сложить полномочия, то город уже сейчас без проблем бы объявил новый конкурс и муниципалитет перешел тем самым к «одноглавости». Или можно привести пример с Шелаболихинским районом, когда скончался прежний руководитель и муниципалитет сразу же перешел на новую модель.

Теоретически, Барнаул тоже мог досрочно перейти на новую модель, сразу после принятия поправок в Устав города в 2015 году. Для этого нужно было, чтобы глава города Людмила Зубович сложила с себя полномочия. Но этого не произошло и утверждение «одноглавости» станет возможным только в конце текущего года, когда будут объединены посты главы Барнаула и главы администрации города. Полагаю, что в целом переходный этап в Алтайском крае не затянется и в большинстве муниципалитетов к Новому году все станет на свои места, ситуация выровняется. Конечно, в отдельных случаях могут вмешаться и какие-то субъективные факторы, все просчитать наперед невозможно.

На сегодняшний день я не вижу, чтобы федеральный законодатель как-то стремился еще раз поменять закон об МСУ именно в этой части. Более того, есть понимание, что каких-то подвижек в структуре органов местного самоуправления не предвидится. Мы уже изрядно набили шишек с переходом на «двуглавую» модель, теперь такого, при движении в обратном направлении, надеюсь, не будет. Изменения в законодательство о местном самоуправлении, конечно, продолжат вноситься, но по большей части они коснутся бюджетных отношений, полномочий отдельных должностных лиц, саму основу МСУ трогать уже не будут.

Фото: сайт Алтайского Заксобрания

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 14
рассуждающий

19.10.2017 13:47

Вы, Стелла, действительно можете себе позволить работать на любой должности безвозмездно хоть до самой пенсии, учитывая масштабы долгов Мудрика перед Сбербанком.
Рассуждающему

19.10.2017 13:57

Да они все (еслиФ порассуждать ) далеко не бедные люди. Имеются ввиду главы всех рангов и мастей...
McSmall

19.10.2017 14:14

Ведь как все здорово и правильно! Юридически как все! И только одна мелочь - для какой-либо практической работы это вреднее вредного. Причем вообще во всех вариантах и со всеми упомянутыми...

Если взять крепкого пенсионера, дать ему зарплату небольшую, то он может весь спиленный парк за год деревьями засадить . Причем один справится. И эти деревья еще 100 лет будут городу хорошее делать. А что хорошего кроме расходов происходит от всех этих бумажных-денежных игр?

И ведь авторы всего этого спектакля до слез к глазах верят в то, что развивают страну...
Читатель

19.10.2017 14:24

дилетантский обывателями мы с вами попали Вот говорят, допустим, чтобы хотелось бы ответить всем критикам дьявол всегда кроется в деталях абсолютно законно и логично имеется правовая коллизия
Ну вот так и прёт эго, а ведь мелкое оно.
стеле

19.10.2017 15:05

Казуистику эту вы породили, а теперь призывы раздоете
Дед.

19.10.2017 15:41

Да дело то ведь не только в деньгах уважаемая госпожа Штань, дело то ведь в управлении, управляемости немалым городским хозяйством, бардаке который вы организовали и насаждали осуществляя вояжи по муниципалитетам. Было бы здорово заставить выплачивать зарплату (хотя считаю что они того не заслуживают) Зубович, Дьяконенко, Громогласовой за счет личных средств Стеллы Ивановны (понимаю что это невозможно) был бы хороший пример для будущих любителей менять законодательство не задумываясь при этом о последствиях. Да и давая комментарии надо бы маленько думать, а не давать бестолковые советы., извиняюсь...
Переживающий

19.10.2017 16:02

А, по-моему, господа депутаты просто намудрили, читают только закон о МСУ…закон о МСУ не регламентирует порядок оплаты за труд…

Что касается закона, то в России все, что касается оплаты труда, четко прописано в Трудовом Кодексе.

Проставляйте в табеле о рабочем времени фактически отработанное время, а не по 8 часов ежедневно, вот тогда и будут чиновники получать зарплату за фактически отработанное время и фактически выполненную работу, в соответствии с трудовым законодательством…

И не нужно будет платить зарплату из бюджета за неотработанное время сразу троим представителям власти — главе города, главе администрации города и председателю горсовета.
Тем более, что они втроем в одном кресле не сидят…

иР

19.10.2017 16:53

Моралистка Стелла! Или Стелла Моралистка!
гость

19.10.2017 17:46

Хорошо быть здоровым и богатым, плохо быть бедным и больным. Здоровья вам, дорогие чиновники, "колбаски" вам побольше.
ХЗ что за долбанный такой ФЗ)

19.10.2017 17:52

Помните историю про полицию-милицию? Когда нам объяснили доходчиво-популярно, что милиция это все не то, а вот полиция - самое то. Вот примерно тоже самое сейчас происходит с этой многоглавостью муниципальной. Только как бы с точностью до наоборот: типа мы опять из полиции милицию делаем, очень образно выражаясь. Но писать название будем через Ы - мЫлиция!!! Шутка юмора, но по делу. По факту же - рутинный дебилизм современности, короче. Раньше, лет эдак 6-8 назад были главы администраций города/района и был председатель совета или думы местной. В бытность Стелки Ванны знатной самоуправной кэзээсницей, федералы едросы закон этот порядком изнахратили, все в дерьмокатию игрались. И породили несколько моделей кто кого как избирает и кто при этом как называется. Набедокурили тада изрядно. А младшие законопослушные товарищи на местах все исполняли. Вот теперь эта отрыжка, которую рьяно насаждали не местах во исполнение бесконечно редактируемого ФЗ об МСУ, вылазит повсеместно. Но все проходит. И это пройдет. Как и золотой век всяких этих бывших комсомольцев и прочих приспособленцев, дружно своевременно перекрасившихся в пылких единоросцев - знатоков правил эффективного обогащения в нескончаемый для страны переходный период...
гость

19.10.2017 18:11

Деду , а вы в точку. Сама накрутила, а теперь "поучает". Нашли "гуру", не гура, а д...
гость

19.10.2017 18:13

Высказывание -глупее некуда, но имеем что заслуживаем.
Кумандинец

19.10.2017 19:28

Какой закон ни открой, обязательно депутат, или губернатор, банкир, менеджер по окончании своих титанических трудов ещё годик получает свою бывшую (немалую) зарплату либо солидный многомиллионный парашют). И всё по закону! Однако нет ни одного закона в нашей державе, чтобы зарплата после увольнения сохранялась за учителем, врачом, слесарем... Почему так? Да потому что законы такие сочиняют как раз депутаты под диктовку губернаторов и банкиров.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

19.10.2017 19:40

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
....При этом полномочия главы муниципального образования заканчиваются только тогда, когда избирается новый глава МО. Таким образом мы с вами попали в переходный период, когда старая власть еще не утратила до конца своих функций, а новая полностью не может быть наделена всеми полномочиями...
не юрист А И Егер полагаю гуру-юристу с дипломом одного их метро РФ или Алтайской академидии экономики и права /признана банкротом/ г-же Стелле Штань
я полагаю уважаемая Вы вешаете лапшу на уши в очередной раз тем, кто как Вы утверждаете, кто не слишком знаком с законодательством в области МСУ.
Полагаю, надо запросить МЮ РФ по АК, как регистрирующий орган и орган проводящий экспертизу Уставов всех МО.
Сегодня я получил ответ за подписью начальника управления МЮ РФ по АК г-жи Л Г Ждановой.
попробую частично процитировать:
- что касается признании утратившим силу Устава МО г Славгород АК от 18 08 2009г № 53 (в редакции решения от 16 06 15г №22)зарегистрированном МЮ РФ АК 27 08 2009г № PU 223100002009033
согласно ст 44 ФЗ от 06 10 2003г №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".,...а также в соответствии ст ст 82 Устава МО г Славгород АК решением ГСД №8 от 22 09 2015г ( в редакции решения от 21 06 16г №45 -я не видел в СМИ это) СРОЧНО / за два дня сгоняли нарочного/ зарегистрированном МЮ РФ АК 24 09 15г № PU 2231000020115607 вступил в законную силу со дня ЕГО официального опубликования в Газете "Славгородскией Вести" - кто подскажет когда был Устав для вторичного коронования казнокрада в Законе с его ППЖ и фавориткой опубликован фактически?
Со дня вступления в силу Устава 2015г, признан утратившим силу Устав МО г Славгород от 18 08 2009г под моего лучшего друга А Г Кропова. П/П ...Л Г Жданова в формате PDF.
Так вот уважаемая гуру, учите юридическую матчать в МЮ РФ по АК и не вешайте ...еще один миф, бытующий среди тех, кто не слишком знаком с законодательством в области МСУ.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь?


....