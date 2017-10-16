Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»

Подзатянувшийся процесс ликвидации «двуглавости» в алтайских муниципалитетах уже вызвал недопонимание и ряд вопросов со стороны как простых жителей, так и части политиков. После сентябрьских выборов властными полномочиями наделены сразу три высших чиновника на местном уровне. Это глава муниципалитета, председатель представительного органа власти и глава администрации муниципалитета (сити-менеджер). Новая схема заработает только к концу года, когда «отомрет» должность главы мунобразования и главы администрации МО. На их место заступят председатель депутатского корпуса и глава МО (градоначальник). Бывший зампредседателя комитета по местному самоуправлению в Алтайском Заксобрании Стелла Штань рассказала ИА «Банкфакс», как увязать закон с моральными нормами, какие подводные камни содержит переходный период и почему Сергею Дугину нельзя «примерять» приставку «и. о.».

- Журналистский подход к этой теме во многом напоминает дилетантский, при всем вашем желании разобраться в возникшей коллизии. С точки зрения закона никакого противоречия здесь я вообще не вижу, другое дело — как воспринимается ситуация обывателями. В частности, вопрос с тем, что необходимо платить зарплату из бюджета сразу троим представителям власти — главе города, главе администрации города и председателю горсовета. По Уставу у нас есть глава мунобразования и глава администрации муниципалитета. При этом полномочия главы муниципального образования заканчиваются только тогда, когда избирается новый глава МО. Таким образом мы с вами попали в переходный период, когда старая власть еще не утратила до конца своих функций, а новая полностью не может быть наделена всеми полномочиями.

Вот говорят, допустим, чтобы тот же глава администрации города взял и сложил с себя полномочия. Но давайте вспомним, президент ведь не слагает с себя полномочия сразу после новых выборов, он продолжает работать еще какое-то время, даже если ему на смену пришел другой человек. То же самое и здесь. Если хотите, легче всего эту картину можно представить на примере Барнаула. Сергей Дугин в настоящее время абсолютно легитимен. Его контракт изначально составлял год и 10 месяцев. Так как закон не предполагает, чтобы сити-менеджер работал в своей должности менее двух лет, соглашение автоматически было пролонгировано. Или вот вам хороший образец - Камень-на-Оби. После объединения города с районом возникла примерно такая же ситуация, что и сейчас повсеместно в связи отказом от «двуглавости». Главу города очень долго не могли избрать — чуть ли не год, все это время подписывал документы и. о. градоначальника Александр Кулик.

Вообще я бы на месте троих пока еще действующих глав крупнейших городов — Лидии Громогласовой (Бийск), Александра Дьяконенко (Рубцовск) и Людмилы Зубович (Барнаул), наверное, взяла бы и написала заявление о том, что буду выполнять свои обязанности на безвозмездной основе еще несколько месяцев. Ведь после полного перехода к «одноглавости», скорее всего, председатели дум будут работать бесплатно, на неосвобожденной основе. Барнаулу в этом плане уже сейчас немного полегче — известно, что Галина Буевич отказалась от зарплаты в думе. Какая-то экономия на этом, безусловно, есть.

Кроме того, хотелось бы ответить всем критикам и заострить их внимание вот на каком аспекте. В настоящее время часть документов не имеют право подписывать новоизбранные председатели представительных органов власти муниципалитетов. Их правовой статус это не позволяет делать. Вы что же, хотите, чтобы бумаги заверялись не тем должностным лицом, кому это диктует закон? Ну, в таком случае я вас уверяю, что мы столкнемся с валом заявлений от прокуратуры, которая с легкостью опротестует все подписанное, фактически аннулировав большое число значимых бумаг. Как принято говорить в таких случаях, дьявол всегда кроется в деталях. Повторюсь, с правовой точки зрения все, что сейчас происходит, выглядит абсолютно законно и логично, недоумение вызывает разве что факт выплаты зарплаты казалось бы уже бывшим главам мунобразований.

Хочу развенчать и еще один миф, бытующий среди тех, кто не слишком знаком с законодательством в области МСУ. Речь идет о сроке полномочий нынешних сити-менеджеров. Можно это объяснить на примере главы администрации Барнаула Сергея Дугина. Он не должен сейчас ни получать приставку «и. о.», ни тем более уходить куда-то, передавая полномочия своему первому заместителю. Закон нам говорит с одной стороны, что сити-менеджер работает до окончания полномочий представительного органа, наделившего его такими полномочиями, а с другой — срок его контракта не может быть менее двух лет. Да, здесь имеется правовая коллизия, на нее уже неоднократно обращали внимание, но пока формулировка в законе именно такая.

Что касается других муниципалитетов, того же Рубцовска, то здесь я не очень, честно говоря, слежу за тем, как развивается ситуация. Знаю, что Дмитрий Фельдман был избран сити-менеджером в феврале 2017 года. Если бы он, например, мог добровольно сложить полномочия, то город уже сейчас без проблем бы объявил новый конкурс и муниципалитет перешел тем самым к «одноглавости». Или можно привести пример с Шелаболихинским районом, когда скончался прежний руководитель и муниципалитет сразу же перешел на новую модель.

Теоретически, Барнаул тоже мог досрочно перейти на новую модель, сразу после принятия поправок в Устав города в 2015 году. Для этого нужно было, чтобы глава города Людмила Зубович сложила с себя полномочия. Но этого не произошло и утверждение «одноглавости» станет возможным только в конце текущего года, когда будут объединены посты главы Барнаула и главы администрации города. Полагаю, что в целом переходный этап в Алтайском крае не затянется и в большинстве муниципалитетов к Новому году все станет на свои места, ситуация выровняется. Конечно, в отдельных случаях могут вмешаться и какие-то субъективные факторы, все просчитать наперед невозможно.

На сегодняшний день я не вижу, чтобы федеральный законодатель как-то стремился еще раз поменять закон об МСУ именно в этой части. Более того, есть понимание, что каких-то подвижек в структуре органов местного самоуправления не предвидится. Мы уже изрядно набили шишек с переходом на «двуглавую» модель, теперь такого, при движении в обратном направлении, надеюсь, не будет. Изменения в законодательство о местном самоуправлении, конечно, продолжат вноситься, но по большей части они коснутся бюджетных отношений, полномочий отдельных должностных лиц, саму основу МСУ трогать уже не будут.