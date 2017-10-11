Центризбирком утвердит в полномочиях нового депутата Госдумы от Алтайского края Олега Быкова

Центризбирком России на своем очередном заседании должен передать мандат депутата Госдумы, освободившийся после скоропостижной смерти Ирины Евтушенко, замдиректору по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра Олегу Быкову. Сведения об этом содержатся в повестке заседания ЦИК.

11 октября в 11:00 по московскому времени должно начаться очередное заседание Центризбиркома. Первым пунктом повестки стоит вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы VII созыва кандидату Олегу Быкову, зарегистрированному по региональной группе ЕР, включающей Кемеровскую, Томскую области, Республику Алтай и Алтайский край. В рамках рассмотрения следующего пункта повестки члены ЦИК должны зарегистрировать нового депутата. Таким образом, подтвердилась информация источников ИА «Банкфакс» о том, кто займет вакантное место в нижней палате.

Напомним, что депутат Госдумы, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко умерла 13 сентября на 61-м году жизни. В качестве причины ее смерти называется онкологическое заболевание. Согласно законодательству, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган партии, от которой избирался депутат, вправе предложить ЦИК отдать его мандат другому зарегистрированному кандидату из числа включенных в ту же региональную группу.

34-летний Олег Быков — выходец из молодежного крыла алтайского отделения «Единой России». В 2005 году окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета. До получения мандата занимал пост замдиректора по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра. Является председателем алтайского Молодежного союза юристов. В 2012 году он баллотировался в Барнаульскую городскую думу по одномандатному округу как самовыдвиженец, но проиграл. В 2016 году г-н Быков участвовал в праймериз в Госдуму, чтобы попасть в партийный список региональной группы. По результатам он оказался на 12-м месте и стал следующим в очереди после смерти Ирины Евтушенко.

Напомним, что сейчас в Госдуме Алтайский край представляют избранные по тергруппе Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова и четыре одномандатника — Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Иван Лоор и Александр Прокопьев (все единороссы). Кроме того, в Думу прошел лидер Алтайского реготделения «Справедливой России» Александр Терентьев.