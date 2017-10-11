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Главная Лента новостей Центризбирком утвердит в полномочиях нового депутата Госдумы от Алтайского края Олега Быкова

Центризбирком утвердит в полномочиях нового депутата Госдумы от Алтайского края Олега Быкова

11.10.2017 10:32

Центризбирком России на своем очередном заседании должен передать мандат депутата Госдумы, освободившийся после скоропостижной смерти Ирины Евтушенко, замдиректору по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра Олегу Быкову. Сведения об этом содержатся в повестке заседания ЦИК.

11 октября в 11:00 по московскому времени должно начаться очередное заседание Центризбиркома. Первым пунктом повестки стоит вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы VII созыва кандидату Олегу Быкову, зарегистрированному по региональной группе ЕР, включающей Кемеровскую, Томскую области, Республику Алтай и Алтайский край. В рамках рассмотрения следующего пункта повестки члены ЦИК должны зарегистрировать нового депутата. Таким образом, подтвердилась информация источников ИА «Банкфакс» о том, кто займет вакантное место в нижней палате.

Напомним, что депутат Госдумы, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко умерла 13 сентября на 61-м году жизни. В качестве причины ее смерти называется онкологическое заболевание. Согласно законодательству, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган партии, от которой избирался депутат, вправе предложить ЦИК отдать его мандат другому зарегистрированному кандидату из числа включенных в ту же региональную группу.

34-летний Олег Быков — выходец из молодежного крыла алтайского отделения «Единой России». В 2005 году окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета. До получения мандата занимал пост замдиректора по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра. Является председателем алтайского Молодежного союза юристов. В 2012 году он баллотировался в Барнаульскую городскую думу по одномандатному округу как самовыдвиженец, но проиграл. В 2016 году г-н Быков участвовал в праймериз в Госдуму, чтобы попасть в партийный список региональной группы. По результатам он оказался на 12-м месте и стал следующим в очереди после смерти Ирины Евтушенко.

Напомним, что сейчас в Госдуме Алтайский край представляют избранные по тергруппе Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова и четыре одномандатника — Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Иван Лоор и Александр Прокопьев (все единороссы). Кроме того, в Думу прошел лидер Алтайского реготделения «Справедливой России» Александр Терентьев.


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