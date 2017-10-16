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Главная Лента новостей Обвиняемый по делу «Изумрудной страны» попросил алтайского омбудсмена помочь ему вылечить онкологию

Обвиняемый по делу «Изумрудной страны» попросил алтайского омбудсмена помочь ему вылечить онкологию

18.10.2017 11:57

Бывший директор Алтайского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Евгений Роговский, являющийся одним из обвиняемых по скандальному уголовному делу агрохолдинга «Изумрудная страна», обратился к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину. Он просит омбудсмена помочь в защите базовых конституционных прав на жизнь и здоровье, сообщает «ПолитСибРу».

Как рассказал изданию г-н Роговский, в сентябре 2017 года у него было обнаружено онкологическое заболевание, требующее хирургического вмешательства. 4 октября обвиняемый заявил ходатайство об объявлении перерыва в процессе для подготовки к операции, на период ее проведения и для послеоперационной реабилитации. В удовлетворении ходатайства подсудимому, по его словам, было отказано.

Евгений Роговский попросил уполномоченного по правам человека Бориса Ларина обратить внимание на нарушение его конституционных прав и содействовать ему в получении необходимой медицинской помощи. Отметим, что на сайте омбудсмена не содержится информации об обращении. На сайте Октябрьского районного суда в объединенном деле фигурантов по делу «Изумрудной страны» указано, что сейчас заседания проходят практически каждый день.

Интересно, что процесс уже прерывался из-за родов руководителя агрохолдинга Ольги Антипиной. По дороге на одно из заседаний она почувствовала себя плохо и в результате была экстренно госпитализирована в перинатальный центр «ДАР», не добравшись до суда. Тогда судья Дмитрий Сургуцкий объявил ее в розыск. После того, как местонахождение обвиняемой было установлено, постановление о розыске было отменено.

Напомним, дело агрохолдинга длится уже почти пять лет. В конце 2016 года прокурор Алтайского края Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение в отношении бывших руководителей ОАО «Россельхозбанк», а также бывшего руководителя агроассоциации «Изумрудная страна» и ее сотрудников. В частности, руководитель управляющей компании Ольга Антипина сейчас является подсудимой по делу о мошенничестве. По мнению следователей, она была пособницей бывших руководителей алтайского филиала «Россельхозбанка» Евгения Роговского и Константина Гладышева, которые с превышением должностных полномочий выдали холдингу около 20 млрд рублей кредитных средств. Преступления были выявлены и расследованы УФСБ России по Алтайскому краю.

Тогда же к упоминавшимся ранее претензиям правоохранителей добавился иск, который может обязать подследственных вернуть банку более 1,5 млрд рублей. Информация о новых обстоятельствах размещена на сайте прокуратуры Алтайского края.

Отметим, что лопнувший «пузырь» «Изумрудной страны» вызвал катастрофические последствия для сельского хозяйства Алтайского края. За последние годы значительная часть предприятий подверглась банкротству, в том числе из-за того, что была заложена и перезаложена РСХБ. Так, только в 2015 году Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требование ООО ТД «Изумрудный» признать Барнаульский дрожжевой завод банкротом. Также обанкротились Павловская птицефабрика, «Майма-молоко», колхоз имени Иосифа Сталина в Курьинском районе и многие другие. Многие предприятия до сих пор находятся в стадии конкурсных производств.

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Комментарий

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Комментариев 2
Даааааа..

18.10.2017 12:08

Держись Евгений хотя бы за соломинку а тебя и Мишу Колесникова предупреждали ребята вы заигрались остановитесь будет поздно время наступило даааааа.
Гость

18.10.2017 12:44

Колесникова давно пора на нары . Ну рано или поздно кидками либо туда либо на небо