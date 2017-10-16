Обвиняемый по делу «Изумрудной страны» попросил алтайского омбудсмена помочь ему вылечить онкологию

Бывший директор Алтайского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Евгений Роговский, являющийся одним из обвиняемых по скандальному уголовному делу агрохолдинга «Изумрудная страна», обратился к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину. Он просит омбудсмена помочь в защите базовых конституционных прав на жизнь и здоровье, сообщает «ПолитСибРу».

Как рассказал изданию г-н Роговский, в сентябре 2017 года у него было обнаружено онкологическое заболевание, требующее хирургического вмешательства. 4 октября обвиняемый заявил ходатайство об объявлении перерыва в процессе для подготовки к операции, на период ее проведения и для послеоперационной реабилитации. В удовлетворении ходатайства подсудимому, по его словам, было отказано.

Евгений Роговский попросил уполномоченного по правам человека Бориса Ларина обратить внимание на нарушение его конституционных прав и содействовать ему в получении необходимой медицинской помощи. Отметим, что на сайте омбудсмена не содержится информации об обращении. На сайте Октябрьского районного суда в объединенном деле фигурантов по делу «Изумрудной страны» указано, что сейчас заседания проходят практически каждый день.

Интересно, что процесс уже прерывался из-за родов руководителя агрохолдинга Ольги Антипиной. По дороге на одно из заседаний она почувствовала себя плохо и в результате была экстренно госпитализирована в перинатальный центр «ДАР», не добравшись до суда. Тогда судья Дмитрий Сургуцкий объявил ее в розыск. После того, как местонахождение обвиняемой было установлено, постановление о розыске было отменено.

Напомним, дело агрохолдинга длится уже почти пять лет. В конце 2016 года прокурор Алтайского края Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение в отношении бывших руководителей ОАО «Россельхозбанк», а также бывшего руководителя агроассоциации «Изумрудная страна» и ее сотрудников. В частности, руководитель управляющей компании Ольга Антипина сейчас является подсудимой по делу о мошенничестве. По мнению следователей, она была пособницей бывших руководителей алтайского филиала «Россельхозбанка» Евгения Роговского и Константина Гладышева, которые с превышением должностных полномочий выдали холдингу около 20 млрд рублей кредитных средств. Преступления были выявлены и расследованы УФСБ России по Алтайскому краю.

Тогда же к упоминавшимся ранее претензиям правоохранителей добавился иск, который может обязать подследственных вернуть банку более 1,5 млрд рублей. Информация о новых обстоятельствах размещена на сайте прокуратуры Алтайского края.

Отметим, что лопнувший «пузырь» «Изумрудной страны» вызвал катастрофические последствия для сельского хозяйства Алтайского края. За последние годы значительная часть предприятий подверглась банкротству, в том числе из-за того, что была заложена и перезаложена РСХБ. Так, только в 2015 году Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требование ООО ТД «Изумрудный» признать Барнаульский дрожжевой завод банкротом. Также обанкротились Павловская птицефабрика, «Майма-молоко», колхоз имени Иосифа Сталина в Курьинском районе и многие другие. Многие предприятия до сих пор находятся в стадии конкурсных производств.