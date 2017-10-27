Власти Алтайского края за три года дотянут инвестиции до «светлого прошлого»

Инвестиции в экономику Алтайского края в 2017 году вырастут на 1,8 % и превысят 80 млрд рублей. Это сравнимо с доходной частью бюджета региона на год в его первоначальной версии. О планируемом росте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя правительства региона Николая Чинякова.

Еще более «высокие и амбициозные показатели» по росту капитальных вложений регион ставит на период 2018-2020 годов. «По базовому варианту за три года инвестиции вырастут на 18,6 % (около 93 млрд рублей — прим. ред. БФ), по целевому варианту — на 24,5 % (около 98 млрд рублей — прим. ред. БФ). То есть это дает порядка 6 % ежегодного прироста инвестиций по базовому сценарию и 8 % - по целевому», — приводит издание слова зампреда правительства края.

Отметим однако, что если исходить из данных Алтайстата, ни в 2018-м, ни даже в 2020-м году объем инвестиций в основной капитал не превысят пиковый показатель 2014-го года. Тогда инвестиции в основной капитал составили почти 99,7 млрд рублей. Планируемые на 2018-й год показатели примерно сопоставимы с уровнем 2012-го года, когда объем капиталовложений превысил 83,8 млрд рублей. По данным органа статистики, наиболее существенный рост инвестиций в регионе в процентном выражении происходил в 2004-2005, 2007-2008 и 2010-2011 годах.

Среди наиболее крупных Николай Чиняков назвал коренную модернизацию производства «Меланжист Алтая», сообщает ТАСС. Ранее отмечалось, что Холдинг БТК (Санкт-Петербург) намерен вложить в одно из своих предприятий «Меланжист Алтая» 5 млрд рублей. Также в регионе идет проработка двух проектов строительства заводов сельскохозяйственного машиностроения для действующих предприятий края, которым нужна инвестплощадка в Барнауле. Продолжается работа по привлечению инвесторов в моногорода Заринск и Новоалтайск — в крае ожидают решения на федеральном уровне по присвоению этим муниципалитетам статуса территорий опережающего развития (ТОР).

Исходя из прошлых сообщений можно сделать вывод, что значительную долю в объеме займут проекты «Сибирской генерирующей компании» (СГК). В соответствии с подписанным администрацией Рубцовска и АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (входит в структуру СГК) концессионным соглашением объем инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения города должен составить 1,738 млрд рублей. Кроме того, СГК предложила ввести метод «альтернативной котельной» для расчета тарифов за теплоснабжение в Барнауле и Новоалтайске. Инвестиции в коммунальную сферу городов в этом случае могут составить 9 млрд рублей.

В конце октября стало известно, что за девять месяцев 2017 года кредитный портфель банка ВТБ в Алтайском крае превысил 7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 43 %. Среди получателей кредитов в 2017 году инвестиционный проект ГК «Алтайлес» по строительству крупнейшего за Уралом Павловского деревообрабатывающего комбината. Кроме того, ГК «Селф» открыла кредитные линии на финансирование госконтрактов по строительству алтайского противотуберкулезного диспансера, школы на 550 учащихся с бассейном, а также завершение строительства художественного музея в Барнауле. Примечательно, что именно с колоссального роста закредитованности начались финансовые проблемы предшественника «Селфа» на ряде указанных объектов — ныне находящейся в глубочайшем кризисе компании СПП ОАО «СтройГАЗ».

Также можно обратить внимание, что анонсированные в прошлые годы крупные инвестпроекты с сфере сельхозпроизводства в последние годы серьезно пробуксовывают, часть из них уже находится на грани банкротства. Так, по иску «Внешэкономбанка» продолжается процедура банкротства одного из крупнейших на Алтае производителей мяса свинины «Алтаймясопром», несмотря на заявления властей об одобренной сторонами реструктуризации задолженности. Год назад банкротом была признана компания «Альтаир-агро», которая строила комплекс общей мощностью 48 тысяч голов за 2,3 млрд рублей. В марте 2017 года имущественный комплекс компании выкупил омский «Руском» за 596,9 млн рублей.

Между тем Счетная палата Алтайского края заявила, что заложенные в бюджете на 2018 год показатели могут быть не достигнуты. Ведомство обратило внимание на существующие риски «недостижения прогнозируемого роста экономики в социально-экономических условиях, обусловленных продолжающимися финансовыми и экономическими санкциями».