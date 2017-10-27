Адвокаты обвиняемого по делу «Изумрудной страны» заявили о «пытках» подзащитного алтайским судьей

14 ноября, на очередном заседании Октябрьского районного суда по делу скандальной агроассоциации «Изумрудная страна», адвокаты экс-директора Алтайского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Евгения Роговского попросили приостановить процесс из-за необходимости лечения тяжелой болезни. Об этом они заявляли и раньше, и сейчас расценивают нерешительность судьи как «пытки», запрещенные международными нормами». О ходе одного из самых громких процессов последних лет в Алтайском крае пишет «Алтапресс».

По данным издания, Евгению Роговскому поставили тяжелый диагноз (онкологическое заболевание) в сентябре. С тех пор адвокаты пытаются добиться для подзащитного адекватного лечения, однако ситуация осложняется тем, что обвиняемому нужна операция, которую могут сделать в Москве, но он находится под подпиской о невыезде. В связи с этим и было заявлено ходатайство о приостановке процессе, однако судья Дмитрий Сургуцкий пока не дает однозначного ответа.

13 ноября один из адвокатов г-на Роговского Павел Текутьев заявил о затягивании судьей решения об оказании медицинской помощи своему подзащитному. Об этом он написал в заявлении, поданном в несколько инстанций — председателям Алтайского краевого и Октябрьского районного судов, прокурору края и судье Дмитрию Сургуцкому. Г-н Текутьев сообщил, что 30 октября подсудимый подал судье заявление о том, что ему нужно лечиться, и попросил разрешить ему выехать в Российский онкологический научный центр Минздрава РФ. Заявление рассмотрели, медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания, исследовали, однако решение не было принято.

7 ноября в суде допросили заслуженного врача завотделением краевого онкодиспансера Сергея Варламова. Он тоже подтвердил диагноз. И объяснил: после того, как диагноз поставлен, надо начать лечиться в течение 10 дней. Краевой онкодиспансер не может проводить операции с применением робототехники, и если делать операцию в крае, пациент может остаться инвалидом. Адвокат подчеркнул, что заболевание выявили больше двух месяцев назад, а судья рассмотрение заявления г-на Роговского затягивает — его действия можно «расценивать как «пытки», запрещенные международными нормами», приводит издание его слова. Ситуация, в которой находится его заболевший подзащитный, является для него унизительной. «По сути, из-за нежелания решить жизненно важный вопрос об оказании Роговскому своевременной и надлежащей помощи его жизнь поставлена под угрозу, и каждый день уменьшает шансы на нормальное существование», — цитирует издание адвоката.

9 ноября г-на Роговского госпитализировали, поэтому на заседании 14 ноября его не было. Поддержать товарища на суд пришли трое человек, в том числе экс-депутат АКЗС Василий Куц и экс-глава администрации Центрального района Александр Сираш — на процессе они были слушателями.

Судья зачитал все документы, которые пришли в суд к этому моменту. Среди них — ответ на его запрос в краевой онкоцентр. главврач медучреждения также подтвердил диагноз и сообщил, что есть предпосылки провести пациенту более щадящую операцию, для чего требуется выезд в Москву. Согласно ответу главврача, состояние Евгения Роговского в настоящий момент удовлетворительное. Затем адвокат Андрей Лихторович заявил свое ходатайство: приостановить производство до выздоровления его подзащитного.

При этом обвиняемыми, кроме Евгения Роговского, проходят его бывший зам Константин Гладышев, бывший юрист «Изумрудной страны» арбитражный управляющий Михаил Колесников, бывший руководитель одного из предприятий агрохолдинга Елена Павловская и руководитель «Изумрудной страны» Ольга Антипина. Представители подсудимых сказали, что без г-на Роговского дело не может быть рассмотрено, поэтому приостановить нужно весь процесс. В итоге судья на этом судебном заседании ходатайство защитников Роговского оставил без удовлетворения. Он решил направить в медучреждение дополнительный запрос (так как в предоставленной информации не нашел ответов на ряд вопросов) и объявил перерыв на неделю — до 21 ноября.

Интересно, что процесс уже прерывался из-за родов руководителя агрохолдинга Ольги Антипиной. По дороге на одно из заседаний она почувствовала себя плохо и в результате была экстренно госпитализирована в перинатальный центр «ДАР», не добравшись до суда. Тогда судья Дмитрий Сургуцкий объявил ее в розыск. После того, как местонахождение обвиняемой было установлено, постановление о розыске было отменено.

Напомним, дело агрохолдинга длится уже почти пять лет. В конце 2016 года прокурор Алтайского края Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение в отношении бывших руководителей ОАО «Россельхозбанк», а также бывшего руководителя агроассоциации «Изумрудная страна» и ее сотрудников. В частности, руководитель управляющей компании Ольга Антипина сейчас является подсудимой по делу о мошенничестве. По мнению следователей, она была пособницей бывших руководителей алтайского филиала «Россельхозбанка» Евгения Роговского и Константина Гладышева, которые с превышением должностных полномочий выдали холдингу около 20 млрд рублей кредитных средств. Преступления были выявлены и расследованы УФСБ России по Алтайскому краю.

Тогда же к упоминавшимся ранее претензиям правоохранителей добавился иск, который может обязать подследственных вернуть банку более 1,5 млрд рублей. Информация о новых обстоятельствах размещена на сайте прокуратуры Алтайского края.

Отметим, что лопнувший «пузырь» «Изумрудной страны» вызвал катастрофические последствия для сельского хозяйства Алтайского края. За последние годы значительная часть предприятий подверглась банкротству, в том числе из-за того, что была заложена и перезаложена РСХБ. Так, только в 2015 году Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требование ООО ТД «Изумрудный» признать Барнаульский дрожжевой завод банкротом. Также обанкротились Павловская птицефабрика, «Майма-молоко», колхоз имени Иосифа Сталина в Курьинском районе и многие другие. Многие предприятия до сих пор находятся в стадии конкурсных производств.